Er kan er maar één zijn Mercedes-AMG Project One heet nu 'One'

Mercedes-AMG werkt al enige jaren aan een hypercar waarin F1-techniek is verwerkt. Die nieuwkomer kennen we tot op heden als Project One, maar de auto krijgt nu een andere naam.

De definitieve naam van de Mercedes-AMG Project One wordt simpelweg 'One'. Mercedes-AMG zegt momenteel nog bezig te zijn met het in de windtunnel testen van de actieve aerodynamica van de auto. Het bedrijf zegt verder in München een soort lounge te openen in een truck waarin toekomstige One-eigenaren de huidige staat van de ontwikkeling van de auto kunnen volgen. Bijzonder.

De One krijgt een uit de de Formule 1-wereld afkomstige 1,6-liter V6, waarmee de dankzij vier elektromotoren ruim 1.000 pk sterke extremist een topsnelheid van boven de 350 km/h moet kunnen halen. De zescilinder moet volgens de fabrikant gemakkelijk 11.000 toeren kunnen draaien. Meer dan 680 pk wordt losgelaten op de achteras. Op de voorwielen komt tweemaal 163 pk vrij. De volledig elektrische actieradius ligt op, jawel, 25 kilometer. Schakelen in de vierwielaangedreven Project One gaat door middel van een AMG Speedshift 8-transmissie. De auto moet in minder dan zes tellen naar een snelheid van 200 km/h kunnen sprinten.