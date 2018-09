Snelste sedan op Laguna Seca Raceway Jaguar XE SV Project 8 zet ronderecord

Jaguar benadrukt graag nog even dat zijn XE SV Project 8 een bloedsnelle machine is. De heftige sportsedan mag zich voortaan de snelste vierdeurs sedan noemen op WeatherTech Laguna Seca Raceway in de Amerikaanse staat Californië.

De Jaguar XE SV Project 8 heeft een ronde op het 3,6 kilometer lange circuit in slechts 1:36.54 minuten afgelegd. Achter het stuur zat de Amerikaanse scheurneus Randy Pobst.

Ter herinnering: de XE SV Project 8 is de overtreffende trap van Jaguar's XE. De auto beschikt over een maar liefst 600 pk sterke variant van de bekende supercharged 5.0 V8. Met dat blok is de XE goed voor een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 3,5 seconden. De topsnelheid ligt op 322 km/h. Eerder schoot het Engelse kanon in een tijd van 7 minuten en 21,23 seconden over de 20,6 kilometer lange Nordschleife, zo'n elf tellen sneller dan de Alfa Romeo Giulia Q en rap genoeg voor de titel 'snelste vierdeurssedan op de Nordschleife'.

Jaguar heeft de oplage van de XE SV Project 8 beperkt tot 300 stuks. De auto, voorzien van zaken als speciale verstelbare aerodynamica, keramische wiellagers, speciale remmen en diverse uit koolstofvezel vervaardigde plaatwerkdelen, is in twee smaken beschikbaar. Er is een variant met vier zitplaatsen en een meer op circuitgebruik gerichte variant die over twee koolstofvezel racestoelen beschikt. Deze Track Pack-versie, zonder achterbank dus, is 12,2 kilo lichter dan de vierzitsversie. Door de plaat die op de plaats waar de achterbank voorheen zat is gemonteerd, is hij nog eens 27 procent stijver dan de versie mét plek voor achterpassagiers.

