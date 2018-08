Designschets 'AH2' in beeld Hyundai teast nieuw kleintje voor India

AutoWeek kijkt graag over de grens om te zien wat aldaar te koop is of spoedig te koop zal zijn. Vandaag komen we uit in India, waar Hyundai een nieuwe A-segmenter op de markt brengt.

De Indiase tak van Hyundai toont vandaag een designschets van een nieuwe stadsauto, een kleintje dat intern de code AH2 draagt. Hyundai, in India na Suzuki de tweede grootste producent, omschrijft het ontwerp van de nieuwkomer als een auto met een "[...] verfijnde en toch sportieve uitstraling met moderne aantrekkingskracht". Wij zijn verkocht.

De 'AH2' is wat Hyundai omschrijft als een auto volgens het 'Tallboy Concept'. Een relatief korte hatchback met gevoelsmatig veel interieurruimte dankzij een hoge raampartij. De auto gaat dan ook als opvolger dienen van de Santro, de tot 2014 nog in India gebouwde tweede facelift van de Atos, een auto die in Nederland in 2003 op de markt kwam en er in 2008 weer van verdween (foto 2). Op de motorenlijst van de productieversie van de AH2 komt de bekende 1.1 te staan die 63 pk en 98 Nm levert.

Zeer waarschijnlijk gaat deze nieuwkomer niet alleen dienen als spiritueel opvolger van de Santro, maar ook van de Eon. De Eon is een voor de Indiase (en Zuid-Amerikaanse) markt bestemde hatchback die op de Indiase markt als instap-Hyundai fungeert (foto 3 t/m 5). De auto verscheen in 2011 ten tonele en wordt aangedreven door een 0,8-liter grote driecilinder óf door een 1,0-liter grote viercilinder uit de i10. De Elon deelt zijn basis met de eerste generatie van Hyundai's i10. Een trede hoger op de Hyundai-prijslijst staat overigens de huidige i10, maar niet zoals wij die in Europa kennen. In India heet de auto Grand i10, een i10 met een 10 centimeter langere wielbasis (foto 6 t/m 9). Om een beeld te geven van wat de hier onbekende auto's kosten: de Eon gaat vanaf omgerekend 4.165 euro van de hand en kan maximaal 5.880 euro kosten. De Grand i10 wisselt vanaf 5.930 euro van eigenaar en loopt op tot zo'n 9.400 euro.

Op 4 oktober wordt de nieuwe Hyundai auto in India gepresenteerd.