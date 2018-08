Te veel vertrouwen in techniek 'Hulpsystemen zorgen voor meer schade'

Met de snelle opkomst en democratisering van actieve veiligheidssystemen mag je verwachten dat het aantal ongelukken afneemt. Maar volgens de Branchemonitor Schadesector 2018-2030 blijkt in de praktijk dat auto's met deze systemen juist méér en vaker schade oplopen.

De Branchemonitor Schadesector 2018-2030 is de vrucht van een samenwerking tussen Automotive Insiders, Oude Essing Business-Advies en Solera (AutoData). Het is bedoeld als een analyse van de Nederlandse schadesector en bevat een prognose van het schadevolume (omzet van de branche in euro's) in de komende twaalf jaar.

De samenstellers voorzien een voor verzekeraars stijgende schadelast en trekken bovendien de conclusie dat de nieuwe hulpsystemen (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) "niet doen wat ze beloven: auto's met deze systemen zorgen voor een hogere schadelast door hogere herstelbedragen én door een hogere schadefrequentie." Met andere woorden: auto's met veel hulpsystemen lopen vaker en duurdere averij op. Tegen het FD zegt onderzoeker Leo Oude Essink dat auto's zonder dergelijke voorzieningen jaarlijks 14 procent kans op schade hebben, terwijl auto's met vier ingeschakelde hulpsystemen 23 procent kans maken op een incident. Omdat na schade vaak sensoren moeten worden vervangen, valt de rekening voor herstel ook hoger uit.

Het ligt voor de hand deze opmerkelijke uitkomst te verklaren met het gegeven dat de geavanceerde systemen voornamelijk voorkomen in duurdere, jongere auto's, die vooral in het zakelijke segment rondrijden en dus relatief veel kilometers maken, waardoor de cijfers worden vertekend. Oude Essink verzekert desgevraagd tegenover AutoWeek dat er geen sprake is van vertekening: "Dat hebben we er in de analyse van de cijfers uitgefilterd, door particuliere auto's en leaseauto's apart te bekijken." Een van de mogelijke verklaringen is volgens hem dat bestuurders te veel op hun systemen vertrouwen.

75 procent weet dat de smartphone bedienen achter het stuur gevaarlijk is, maar tweederde doet het toch

Politiewoordvoerder Egbert-Jan van Hasselt zegt de conclusies niet te kunnen onderschrijven: "Deze gegevens worden door ons niet geregistreerd na een ongeval. Maar ik kan me wel voorstellen dat het in het rapport genoemde vertrouwen in systemen, zoals rijbaanhulp, een rol spelen. Afleiding is een bekend probleem. Mensen hebben iets eigenaardigs: 75 procent weet dat het gevaarlijk is om achter het stuur met de smartphone bezig te zijn, maar tweederde van die mensen geeft aan het desalniettemin te doen. Het is een van de meest voorkomende aanleidingen voor een bekeuring, maar dat schrikt niet voldoende af. Uiteindelijk moeten we naar bewustwording, net als met alcohol, dat het maatschappelijk niet meer aanvaard is."