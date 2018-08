Voorlopig geen prijswijzigingen 'Helft Volkswagens nog niet WLTP-gekeurd"

De helft van de Volkswagens in Duitsland zou nog niet door de WLTP-molen zijn gehaald. Onder meer de Golf zou nog niet op de nieuwe manier zijn gekeurd. Het probleem zou niet zozeer bij de auto's zelf liggen, maar bij de tijd die het kost om de keuringen uit te voeren.

Dat de helft van de Volkswagens kennelijk nog op goedkeuring wacht is opmerkelijk, want morgen is het 1 september en worden de nieuwe regels definitief van kracht. Reuters meldt dat Volkswagen nog maar zeven van z'n veertien modellijnen met goed gevolg aan de nieuwe test heeft onderworpen. Volkswagens Sales- en Marketing-baas Thomas Zahn vertelt aan het bekende persbureau: "De nieuwe test is een stuk lastiger dan de ouden en neemt al snel twee- tot driemaal zoveel tijd in beslag dan voorheen. Bovendien moet ieder model apart worden getest."

Het zijn bekende problemen waar uiteraard ook andere autobouwers mee te maken hebben. In de laatste maanden hebben we vrijwel dagelijks nieuws geplaatst over automodellen die tijdelijk of definitief van de prijslijst verdwijnen door de invoering van WLTP, terwijl andere auto's in Nederland duurder zijn geworden door een hogere theoretische CO2-uitstoot. Niet alleen de uitkomst van de test, maar ook de tijd die de nieuwe keuring beslag neemt blijkt vaak tot problemen te leiden.

In het geval van Volkswagen is de vertraging echter extra pijnlijk, want eerder vandaag bleek dat juist de Golf nog altijd de Europese verkoopranglijsten aanvoert. "De komende maanden worden erg uitdagend voor ons", verklaart Zahn dan ook. De verwachting is dat de Golf eind september alsnog goedkeuring krijgt. De verkoop van Volkswagen zal volgens Zahn in de komende maanden iets inzakken, om dan aan het eind van het jaar weer op te krabbelen.

Volkswagen Nederland erkent op z'n prijslijsten al dat WLTP inderdaad voor wat strubbelingen zorgt. Op het Golf-document, geldig vanaf 1 augustus, staat bijvoorbeeld in de kleine lettertjes dat de gevolgen van de nieuwe test voor de CO2-uitstoot van de auto nog niet duidelijk zijn en dat dat gevolgen kan hebben voor het BPM-bedrag. Om te voorkomen dat klanten voor verrassingen komen te staan, belooft de importeur om een eventueel - en waarschijnlijk – BPM-verschil in ieder geval tot het einde van het jaar voor eigen rekening te nemen. De prijzen van de Golf en de andere modellen die nog niet zijn goedgekeurd, moeten dus ongeacht de uitkomst van de metingen gelijk blijven gedurende 2018.

Wat daarbij overigens ook helpt, is de zogenaamde restantvoorraadregeling. Fabrikanten en importeurs mogen een bepaalde hoeveelheid auto's die nog in het NEDC-tijdperk zijn getest, nog tot 1 september 2019 verkopen als nieuwe auto. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat die auto's al van een kenteken zijn voorzien.

De importeur kan nog niet zeggen in hoeverre de berichten van Reuters kloppen, maar doet wel z'n best om daar helderheid over te geven.