Storm voor de stilte? Juli 2018 breekt verkooprecords in Europa

Afgelopen juli was voor de Europese autobranche het beste exemplaar sinds 2009. Ten opzichte van 2017 werden er in juli 2018 zelfs 10 procent meer auto's geregistreerd.

Daarmee kwam het totaal op 1,31 miljoen exemplaren, melden de analisten van Jato Dynamics. In 2009 kwamen de Europese autokopers daar voor het laatst in de buurt, met 1,29 miljoen exemplaren. Spanje en Frankrijk droegen stevig bij aan de groei, maar ook Oostenrijk, Polen en –jawel- Nederland worden expliciet genoemd als sterke markten. In ons land werden er dit jaar 13,2 procent meer auto's gekentekend dan in dezelfde maand vorig jaar. Litouwen gaat op dit gebied overigens aan kop met een ongelofelijke 56,4 procent, maar in absolute aantallen speelt dat land met 2.767 verkochte exemplaren nog altijd een bijzonder kleine rol.

De groeiende verkoopcijfers zijn voor een steeds belangrijker deel te danken aan de populariteit van SUV's. De autosoort werd maar liefst 34 procent vaker gekocht dan een jaar eerder en is nu goed voor een marktaandeel van 35,3 procent. Met name de compacte modellen zijn intrek. De SUV is ook in Europa de populairste carrosserievorm, al komt dat natuurlijk ook omdat hoogpotigen in vrijwel ieder segment vertegenwoordigd zijn. De meer traditionele marktsegmenten groeiden overigens ook, maar doordat SUV's fors sneller aan populariteit winnen zien de hatchbacks en stationwagens van deze wereld hun marktaandeel toch afnemen.

Volkswagen was wederom met afstand het populairste merk en ook op concernniveau staat de Duitse gigant bovenaan. Renault-Nissan deed echter ook goede zaken en mag onder meer een marktaandeel van maar liefst 25 procent in het segment van de compacte SUV's noteren. De marktanalisten zoomen ook nog in op individuele modellen, meer specifiek op een aantal goed presterende nieuwkomers. Het meest opvallende is daarbij de populariteit van de Jeep Compass, die met 7.290 verkochte exemplaren populairder was dan onder meer de Skoda Karoq en, jawel, Volvo XC40. Die auto's deden het overigens evengoed uitstekend. Ook de Opel Grandland X, de Citroën C3 Aircross, de Hyundai Kona en de Seat Arona trokken veel kopers.

Alle reden voor een jubelstemming dus, maar er zijn wel de nodige kanttekeningen te plaatsen. Dat doet Jato dan ook. Allereerst had juli 2018 een werkdag meer dan juli 2017. Daarnaast speelt de overgang naar de verplichte WLTP-cyclus voor uitstoot en verbruik natuurlijk een rol. Autofabrikanten mogen een beperkte voorraad opbouwen van auto's die nog onder de huidige regels zijn getest en een deel daarvan heeft al een kenteken gekregen. Ook dreigen er in verschillende landen, waaronder Nederland, prijsstijgingen en worden er in de aanloop naar de invoering van het nieuwe systeem op 1 september de nodige modellen geschrapt. Hoe 2018 als geheel het ervan af gaat brengen in vergelijking met eerdere jaren, blijft dus nog even spannend.