Nieuwe generatie krijgt andere positionering Gesnapt: nieuwe Skoda Rapid 'Spaceback'

Slideshow

Er zijn foto's opgedoken van de opvolger van de Skoda Rapid, een auto die net even anders in de markt wordt gezet dan het huidige model.

De huidige generatie van Skoda's Rapid is een auto die tussen het reguliere B- en C-segment in lijkt te zweven. De in 2012 op de markt gekomen Tsjech kwam aanvankelijk alleen als vijfdeurs liftback op de markt en kreeg later gezelschap van de Spaceback-versie, een hatchback. Onlangszei Alain Favey, Skoda's hoofd van de verkoop- en marketingafdeling, dat het merk met de nieuwe Rapid een andere weg in wil slaan.

De nieuwe Rapid zou alleen als Spaceback op de markt komen en zou meer een rivaal worden voor conventionele hatchbacks in het C-segment als de Volkswagen Golf, Ford Focus en Hyundai i30. In feite heeft Skoda met de Octavia al een auto in dat segment, maar die auto is alleen als liftback en als stationwagen leverbaar. Inmiddels is Skoda druk aan het teasen geslagen voor de komst van de Vision RS, een studiemodel dat straks in Parijs staat en waarmee het merk niet alleen vooruitblikt op de nieuwe huisstijl van de RS-modellen, maar óók laat zien wat we van de nieuwe Rapid kunnen verwachten. Onlangs doken de eerste foto's van de Rapid-opvolger op en vandaag heeft onze spionagefotograaf een ingepakt testexemplaar voor de lens gekregen.

De Rapid op de foto's lijkt een auto die het midden houdt tussen een reguliere hatchback en een stationwagen. Het is nog even de vraag of Skoda de nieuwe Rapid ook weer zo gaat noemen. Mogelijkerwijs kiezen de Tsjechen voor een andere modelnaam om het verschil met de huidige generatie te benadrukken. De liftbackversie van de Rapid wordt zeer waarschijnlijk niet opgevolgd. Onderhuids verwachten we dezelfde techniek tegen te komen als bij auto's als de Seat Ibiza en Volkswagen Polo.