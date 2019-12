Skoda schetst vernieuwde Rapid Spaceback

Skoda voerde onlangs een grondige designtechnische facelift door op de Rapid, een auto die in elk geval in China gezelschap krijgt van een nieuwe Rapid Spaceback. Van die laatste is nu het eerste officiële beeldmateriaal vrijgegeven.

Eerder deze maand presenteerde Skoda een vernieuwde editie van de Rapid. Dat zorgde mogelijk voor enige verwarring. Skoda heeft in West-Europa de Scala als opvolger van de Rapid Spaceback naar voren geschoven. Die Rapid Spaceback had ook hier niet leverbare liftback- en sedanbroers. Om de verwarring compleet te maken, bestaat er in India een Rapid die in feite een Volkswagen Vento is. Begin deze maand werd de Rapid Sedan, die met name in China en Rusland wordt verkocht, grondig gefacelift en maakte daarbij kennis met Skoda's actuele designtaal. Het is de Chinese markt die in elk geval kennismaakt met een eveneens grondig bijgewerkte editie van de Rapid Spaceback. Die auto is nu te zien op een stel designschetsen.

Net als de vernieuwde Rapid wordt ook de vernieuwde Rapid Spaceback overgoten met de designsaus die we kennen van auto's als de nieuwe Octavia. Het is opvallend te zien dat de nieuwe Rapid Spaceback zeer sterke designovereenkomsten met de Scala vertoont. Zelfs de achterlichtpartij lijkt overeen te komen. Technisch zijn de auto's echter niet gelijk aan elkaar. Het oplopende knikje bij het achterste zijruitje en de complete raampartij zijn identiek aan die van de huidige Rapid Spaceback, die in tegenstelling tot de Scala niet op de het MQB A0-platform staat, maar gebruikmaakt van de oude MQB A05-platform. In landen als China komt de Scala vooralsnog niet beschikbaar en dat verklaart direct het bestaansrecht van deze grondig gefacelifte Rapid Spaceback.

Skoda toont verder hoe het interieur van de vernieuwde Rapid Spaceback is vormgegeven. De Rapid Spaceback lijkt in elk geval een nieuw infotainmentsysteem te krijgen. De Rapid Spaceback krijgt onder meer een atmosferische 1.5 met 110 pk die zowel aan een handbak als aan een automaat kan worden gekoppeld. Eerder doken overigens al foto's op van de definitieve versie van de Rapid Spaceback en toen werd al duidelijk dat ook deze vernieuwde versie weer beschikbaar komt met twee verschillende achterkleppen.