Nieuwe Skoda Rapid geschetst

Skoda heeft een nieuw tweetal designschetsen gepubliceerd van de op stapel staande nieuwe Rapid. Wie gecharmeerd is van het uiterlijk van deze nieuwkomer, moeten we teleurstellen. Naar ons deel van Europa komt de auto namelijk niet.

De Scala fungeert in West-Europa in feite als opvolger van de Rapid Spaceback, hatchback die elders in de wereld een liftbackversie kende die bij ons niet werd geleverd. De Rapid-familie kende verder ook nog een hier tevens niet geleverde sedanversie, een variant die door Skoda in landen als China en Rusland werd geleverd. Het is die Rapid-variant waar een opvolger van in de ontwikkelingskamers van Skoda staat. De Tsjechen sturen een nieuwe set designschetsen naar buiten en daarop is voor het eerst ook de achterkant van de auto te zien.

Het front van de nieuw sedan-Rapid vertoont sterke overeenkomsten met die van de Scala en daarmee ook met de voorzijde van grotere modellen als de nieuwe Octavia. Ook de achterkant wordt overgoten met Skoda's meest recente designtaal, iets dat blijkt uit de scherp gesneden vorm van de achterlichtunits. Hoewel de Rapid op deze schetsen helemaal nieuw lijkt, is -ie dat zeer waarschijnlijk niet. De raampartij lijkt namelijk overeen te komen met die van de reeds omschreven oude sedanversie van de Rapid, een auto die zijn genen deelt met de Volkswagen Vento. Die Vento is op zijn beurt weer een auto die je moet zien als de sedanversie van de vorige generatie Volkswagen Polo. Skoda lijkt het huidige model dan ook grondig te faceliften zonder de auto een nieuwe basis te hoeven geven.

Om de verwarring compleet te maken brengt Skoda in ieder geval in China ook een nieuwe Rapid Spaceback op de markt. De Chinezen krijgen dus géén Scala. Zijn we er nog?