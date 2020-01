In beeld: gefacelifte Skoda Rapid Spaceback

Tijd voor weer wat internationale verwarring die veroorzaakt is door de Volkswagen Groep. In China heeft Skoda namelijk een grondig vernieuwde Rapid Spaceback gepresenteerd.

Eind vorig jaar doken de eerste schetsen op van een grondig bijgewerkte Rapid Spaceback die Skoda in China gaat voeren. Bij ons is de Rapid Spaceback opgevolgd door de Scala, maar die modernere en van het MQB A0-platform gebruikmakende hatchback krijgt vooralsnog geen Chinese bodem onder zijn wielen. De Rapid Spaceback mag er nog even door en krijgt een nieuwe neus, een opgefriste kont en een nieuw interieur aangemeten.

De vernieuwde Rapid Spaceback krijgt de frissere designsaus van Skoda over zich heen gegoten. De neus oogt met zijn scherper getekende koplampen, zijn bredere grille en z'n nieuwe voorbumper een stuk scherper en ook de achterkant gaat onder het mes. De achterzijde lijkt met zijn nieuwe lichtunits behoorlijk op die van de Scala. De op het oudere A05platform geplaatste Rapid Spaceback heeft een lengte van 4,31 meter, is 1,7 meter breed en 1,48 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,6 meter. In het interieur monteert Skoda een nieuw en groter infotainmentsysteem met een groter display en het binnenste valt voortaan met nieuwe materialen en kleurstellingen af te werken. De Rapid Spaceback komt in ieder geval beschikbaar met een atmosferische 1.5 die 112 pk en 145 Nm opwekt. Schakelen gaat in de basis met een handgeschakelde vijfbak, al komt ook een automaat met zes verzetten beschikbaar.

Skoda schuift in China direct ook een nieuwe Rapid (sedan) naar voren (foto 3 en 4), een auto die technisch identiek is aan de nieuwe Rapid Sedan die Skoda onlangs in Rusland presenteerde , al krijgt de Chienese versie een iets aangepaste snuit aangemeten. Voor Nederland wederom compleet irrelevante informatie, maar het blijft interessant te zien dat er tussen automarkten grote verschillen bestaan.