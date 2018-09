Vision RS zonder Vision of RS Skoda 'Rapid' voor het eerst in beeld

Sinds gisteren weten we dat Skoda op de autosalon van Parijs de Vision RS presenteert, een voorbode op de nieuwe Skoda Rapid. De auto lijkt nu al ontdaan van het RS-sausje, want hier staat hoogstwaarschijnlijk de productie-Rapid!

Skoda wil de nieuwe Rapid naar verluidt iets hoger positioneren dan het huidige model. In plaats van een wat opmerkelijk tussenmodel dat aanvankelijk als liftback, maar later als ironisch genoeg minder ruime Spaceback werd gevoerd, moet het nieuwe model 'gewoon' een reguliere C-segmenter worden. De Rapid behoudt daarmee zijn positie tussen Fabia en Octavia, maar schuift wat op naar laatstgenoemde en komt daarmee in het vaarwater van onder meer de Volkswagen Golf.

Op het Tsjechische Auto-mania.cz is een foto verschenen van een Skoda die sterk lijkt op de Vision RS. Daarmee is de kans erg groot dat het hier om de Rapid gaat. Het RS-sausje van de tot nu toe slechts op schetsen gepresenteerde concept-car is verdwenen en de witte auto staat op erg bescheiden wielen, waardoor de essentie goed te zien is. Skoda gaat het nieuwe front dat op de gefacelifte Fabia werd gepresenteerd breder toepassen. Ook hier wordt een laag geplaatste grille met sterk samengeknepen koplampen gemonteerd. Van opzij menen we wat stationwagon-elementen waar te nemen, waarmee de gedachte wordt gevoed dat de Rapid net als de huidige Spaceback het midden zal houden tussen een hatchback en een stationwagon.

Uiteraard komt de nieuwe Rapid op het bekende MQB-platform te staan en komt ook de motorenlijst overeen met vergelijkbare modellen binnen de Volkswagen Group. Hoe interessant de foto's van Auto Mania ook zijn, een kleine kanttekening is wel op zijn plaats. Skoda's designtaal is erg generiek, dus het kan ook zomaar om een Chinees derivaat van de Volkswagen Lavida gaan. De recent gepresenteerde Lavida Plus is immers ook een 'halve stationwagon'. Een combinatie van beide kan ook, want de Volkswagen Group kan zomaar besluiten om de Lavida Plus elders op de wereld als Skoda te gaan voeren. De tijd zal het wederom leren.