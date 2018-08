770 pk op 1.525 kilo Dít is de Lamborghini Aventador SVJ!

Slideshow

Na een ellenlange teasercampagne heeft Lamborghini eindelijk het doek getrokken van de Aventador SVJ, de overtreffende trap van de Aventador SV die de komende dagen schittert tijdens het Concours d'Elegance Pebble Beach.

Lamborghini stuurt al weken de ene teaserplaat na de andere de wereld in, maar nu is de auto waarvan op die foto's steeds een minimaal stukje werd getoond daadwerkelijk gepresenteerd: de Aventador SVJ, waarbij de J staat voor het historisch verantwoorde Jota.

De Italianen meldden eerder al trots dat de Aventador SVJ een ronde op de 20,6 kilometer lange Nürburgring-Nordschleife in 6:44.97 wist af te leggen, goed voor een record. Nu weten we ook wat de tot 900 stuks gelimiteerde SVJ allemaal in huis heeft.

De Aventador SVJ heeft een 770 pk en 720 Nm sterke variant van de 6,5 liter grote V12 die in de 'reguliere' Aventador SV goed is voor 750 pk. Het gewicht licht op 1.525 kilo, identiek aan dat van de SV. Elke pk hoeft slechts 1,98 kilo te verplaatsen. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in 2,8 tellen voorbij. Nog indrukwekkender is de tijd die nodig is om de snelheidsmeter op 200 km/h te krijgen: 8,6 tellen. De topsnelheid moet op meer dan 350 km/h liggen en in slechts 30 meter moet je van 100 km/h weer tot stilstand kunnen komen.

Uiteraard is niet alleen de V12 opgedirkt, ook het uiterlijk van de Aventador is onder handen genomen. Volgens de Italianen levert het spoilerwerk op de SVJ 40 procent meer downforce op dan dat van de SV. De SVJ heeft een afwijkende bumpers, extra vouwen, lipjes, een enorme achterspoiler en zelfs meer actieve aerodynamica. De uitlaateindstukken hebben een plek in het midden van de bilpartij, een verdieping hoger dan bij de Aventador SV, gekregen. De achterklep is uit koolstofvezel vervaardigd en ook de aluminium wielen moeten voor een gewichtsbesparing zorgen.

Lamborghini spreekt verder over de komst van een aangepast uitlaatsysteem én een aangepaste transmissie. Het onderstel is 15 procent stugger afgesteld dan dat van de Aventador SV en de stabilisatorstangen zijn 50 procent steviger dan voorheen. Ook de achterwielsturing is aangescherpt en verder zou 3 procent meer koppel naar de achteras moeten gaan dan bij de al genoemde SV. Meer aanpassingen heeft Lamborghini doorgevoerd op onder andere het ABS-systeem.

Lamborghini roept zelfs van de Aventador SVJ een speciale editie in het leven: de SVJ 63. Het getal in de naam van dit peperdure actiemodel is een verwijzing naar 1963, het jaar waarin Lamborghini werd opgericht. Het merk gaat er - je raadt het al - 63 van bouwen.

De levering van de Aventador SVJ begint in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Jota

Begin jaren zeventig kwam Lamborghini dankzij testcoureur Bob Wallace met de Miura Jota op de proppen. De Miura Jota heeft slechts één jaar bestaan, aangezien het prototype in 1971 bij een ongeluk betrokken raakte en tot de laatste vezel is afgebrand. Lamborghini besloot zelf om een handjevol exemplaren te bouwen, waarvan er vijf letterlijk omgebouwde Miura's SV waren. In de jaren negentig kwam Lamborghini met een Jota-pakket voor de Diablo SE30, waarmee de Italiaan werd omgetoverd in een niet-straatlegale circuitracer.