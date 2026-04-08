Deze brute Xiaomi YU7 GT is al in Europa!

Aan Chinese nieuwkomers hebben we in Europa zeker geen gebrek de laatste jaren, maar de ene EV-bouwer is de andere niet. Xiaomi spreekt bijvoorbeeld veel meer tot de verbeelding dan menig ander nieuwkomer. Omdat mensen het merk al kennen van smartphones, maar ook omdat de Xiaomi-auto’s lekker op het netvlies liggen, aansprekende specificaties hebben en de markt in China al hebben opgezocht. De titel ‘het Tesla van China’ werd eerder weleens voor Nio gebruikt, maar is nu wellicht nog meer op Xiaomi van toepassing.

Ergens in 2027 moeten de auto’s van Xiaomi ook naar Europa komen, hoewel we er sporadisch al eens een exemplaar aantreffen in onze contreien. Zo spotten we zelf een SU7 tijdens onze ‘monstertocht’ met een Hyundai Inster. Nu is het de beurt aan de YU7, de SUV van Xiaomi. Die auto lijkt wat betreft maatvoering en vormgeving best wat op de Ferrari Purosangue, maar maakt in de getoonde vorm waarschijnlijk gehakt van die auto als het om prestaties gaat. De gespotte YU7 is immers een GT, zoals de stickers op de zijkant, fors uitgebouwde wielkasten, diffuser en agressieve voorbumper maar al te duidelijk maken.

Die snelle topversie is zelfs in China nog niet onthuld, maar AutoWeek kon je al wel op specificaties trakteren. De YU7 GT is minder bruut dan de SU7 Ultra, maar levert uit twee elektromotoren zo’n 1.000 pk. Dat moet genoeg zijn voor een top van 300 km/h en een 0-100-tijd ruim onder die van de al bestaande YU7 Max, die dat klusje in 3,2 tellen klaart. Europese prijzen zijn er uiteraard nog niet, maar de YU7 blijft zelfs in GT-trim (zeer) ruim onder de ton. Het feit dat de auto nabij de Duitse Nürburgring is gespot, is veelzeggend. Xiaomi is ongetwijfeld van plan deze imagomaker ook hier te gaan voeren en ziet hem wellicht als een uitgelezen manier om het merk zelf direct bij de Europese lancering duidelijk op de kaart te zetten.