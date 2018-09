Europese C5 Aircross krijgt ook stekker Dit is de Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept

Het is een beetje een open deur, maar nu toch officieel onthuld: de C5 Aircross SUV Hybrid Concept. De voorbode op Citroëns nieuwe geëlektrificeerde productiemodel voor Europa beleeft tijdens de autoshow van Parijs zijn werelddebuut.

Het gaat om een plug-inhybride van de hagelnieuwe Citroën C5 Aircross. Zelf noemt Citroën het model de C5 Aircross SUV Hybrid Concept, maar op wat stickers na zien we hier gewoon het productiemodel. De komst van Citroëns eerste plug-in zat al even in het vat, want de Aircross Concept debuteerde als plug-in hybride in 2015. Destijds ging het om een 218 pk sterke 1.6 THP die gekoppeld werd aan een 95 pk sterke elektromotor. Die concept-car moest 50 elektrische kilometers kunnen afleggen. In april van dit jaar zag de Chinese C5 Aircross het levenslicht. Die Chinese productieversie werd als plug-inhybirde gepresenteerd met een 200 pk sterke benzinemotor die werd gekoppeld aan twee elektromotoren (één voor en één achter). Deze stekkerversie zou een gecombineerd vermogen van 300 pk hebben. Over de Europese aandrijving is Citroën vooralsnog stil.

Deze C5 Aircross is de eerste Citroën met een stekker. Tegen 2023 moet 80 procent van het gamma uit geëlektrificeerde modellen bestaan, twee jaar later 100 procent. Aankomende januari staat de reguliere C5 Aircross bij de Nederlandse dealers. De motorenlijst wordt dan aangevoerd door uitsluitend benzine- en diesel varianten met vermogens variërend van 130 of 180 pk. De komst van de plug-in staat voorlopig nog niet op de agenda, maar laat naar alle waarschijnlijkheid niet lang op zich wachten.