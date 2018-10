Aanval op Range Rover en GLS-klasse Dít is de BMW X7

Groot, groter, grootst. BMW breidt zijn modellengamma uit met de X7, een auto die direct een plekje weet op te eisen in de laatste van die drie categorieën.

Aan SUV-achtigen absoluut geen gebrek in autoland en al helemaal niet in het portfolio van BMW. Het merk heeft met de X1, de X2, de X3, de X4, de X5 en de X6 al een bijzonder groot SUV-aanbod, maar een directe tegenhanger voor auto's als de Mercedes-Benz GLS-klasse en Land Rover Range Rover schitterde tot op heden door afwezigheid. Daar brengt het merk met de komst van deze X7 verandering in!

BMW heeft er een handje van weg om het ontwerp van een nieuw model niet sterk te laten afwijken van de concept-car die eraan voorafging en zodoende blijft BMW ook trouw aan het design dat het merk de in september 2017 gepresenteerde Concept X7 iPerformance gaf. De koets van de X7 laat zich wellicht het beste omschrijven als een opgeblazen variant van die van de X5. De auto heeft ongekend grote nieren in zijn neus en is voorzien van chromen strips die we terugzien in zowel de voor- en achterbumpers als op de flanken.

De X7, die minimaal minimaal 2.395 kilo weegt, staat net als auto's als de 7-, 5- en 3-serie op het modulaire CLAR-platform, waarop ook kleinere broer X5 is geplaatst. BMW's nieuwste SUV meet 5,15 meter in de lengte en daarmee is hij langer dan de zo'n 5 meter lange Land Rover Range Rover. De wielbasis bedraagt maar liefst 3,1 meter en dat is slechts 2 centimeter minder dan die van de verlengde versie van zijn Engelse tegenspeler. BMW's X7 is 2 meter breed, 1,8 meter hoog en beschikt over drie zitrijen. Zeven stoelen zijn standaard, maar wie het wenst kan op de tweede zitrij ook twee losse stoelen in plaats van een achterbank voor drie personen krijgen. BMW noemt stoelen op de derde zitrij 'volwaardig', dat klinkt in ieder geval veelbelovend. De bagageruimte is 326 tot 2.120 liter groot. In dat laatste geval zijn de banken natuurlijk plat. Wie alleen de derde zitrij platgooit, kan 750 liter meebrengen. De X7 heeft standaard adaptieve luchtvering met elektronisch instelbare dempers. Optioneel leert BMW Integral Active Steering en ook voor Executive Drive Pro moet bijbetaald worden.

Op de bestellijst zet BMW de xDrive40i, een versie met een 3,0-liter grote zes-in-lijn onder de kap die 340 pk en 450 Nm levert. Het blok is gekoppeld aan een achttrapsautomaat. In 6,1 tellen sprint het gevaarte naar een snelheid van 100 km/h om bij 245 km/h te stoppen met versnellen. Het gemiddeld verbruik moet op 8,7-9,0 l/100 km liggen. Dit is vooralsnog de enige benzineversie. Dieselen kan met de 265 pk en 620 Nm sterke 3,0-liter zes-in-lijn die BMW in de xDrive30d hangt. Ook dit blok is gekoppeld aan een achttrapsautomaat. BMW spreekt van een 0-100-sprint in 7 tellen, een topsnelheid van 227 km/h en een gemiddeld verbruik van 6,5-6,8 l/100 km.

Bovenaan de motorenlijst is het de M50d die er de scepter zwaait. Wat te denken van een 400 pk en 760 Nm sterke 3,0-liter zes-in-lijn waarmee de kolos in 5,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h sprint? De topsnelheid ligt op 250 km/h en in 5,4 tellen staat de digitale snelheidsmeter al op 100 km/h. Het gemiddeld verbruik moet op 7,0-7,4 l/100 km liggen. Deze versie beschikt standaard over een M Sport-differentieel en optioneel voor de xDrive40i. Ook optioneel: het xOffroad Pack waarmee de X7 in de rijstanden xSand, xGravel, xRock en xSnow te zetten is.

BMW levert led-koplampen standaard, exemplaren met Laserlicht-techniek zijn optioneel. Vernasca-lederen stoelen horen ook tot de standaarduitrusting, hetzelfde geldt voor 20-inch lichtmetaal. Exemplaren in de maten 21- en 22-inch staan op de optielijst. Meer fraaie standaarduitrusting: het digitale instrumentarium (BMW Live Cockpit), gescheiden klimaatregeling met vier zones én een driedelig panoramadak. Op de optielijst komen zaken als klimaatregeling met vijf zones, het Ambient Air Pakket, het speciale Sky Lounge-panoramadak waarin je meer dan 15.000 verschillende verlichte patronen in kunt aanbrengen, bedieningsknoppen met glazen afwerking, een uitgebreider audiosysteem en een entertainmentsysteem met 10,2-inch grote schermen voor de achterpassagiers te staan.

De auto wordt straks gebouwd in BMW's fabriek in het in de Verenigde Staten gelegen Spartanburg. De marktintroductie staat voor eind maart volgend jaar gepland.