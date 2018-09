Uniek hoofdstuk in Corvette-boek Chevrolet Corvette met middenmotor beter in beeld

Er gaat iets bijzonders gebeuren in de wereld van de Chevrolet Corvette. Bij het aandienen van de volgende generatie doet een 'Vette' met middenmotor zijn intrede, een nieuwe variant die nu wel héél goed in beeld is gebracht.

Als de huidige generatie Corvette (C7) volgend jaar het stokje overgeeft aan zijn opvolger, kan autoland op een bijzondere gebeurtenis rekenen. Het lijkt er namelijk zeer sterk op dat Chevrolet de Corvette-familie opknipt in twee lijnen. General Motors zal opnieuw een model voeren met een in een lange neus geplaatste V8, maar daarnaast dient deze extremere Corvette met middenmotor zich aan. Met het nieuwe model richt The General zijn pijlen op auto's als de GT van landgenoot Ford.

De Corvette met middenmotor is al twee keer eerder in beeld verschenen. De eerste keer kregen we een met heftig camouflagemateriaal bedekte straatversie te zijn. De laatste keer dat de auto opdook, hadden we te maken met een speciaal voor het circuit geprepareerde raceversie. Vandaag is het de straatversie die bijzonder veel van zijn definitieve koetswerk laat zien.



De nieuwe Corvette-versie is gesnapt bij de Nürburgring-Nordschleife. Opvallend zijn de enorme koelopeningen op de flanken, die welliswaar niet zo extreem zijn als op de raceversie, maar toch behoorlijk in het oog springen. Het is overigens nog maar de vraag of het de productierijpe exemplaren zijn. Onder aan de achterzijde nemen we vier uitlaateindstukken waar. Of de op deze testauto aanwezige lichtunits aan voor- en achterzijde de definitieve zijn, is tevens nog maar de vraag.

Hoe de nieuwe Corvette-versie gaat heten, is nog niet bekend. Wel durven we al te zeggen dat ook deze Corvette weer over een achtcilinder komt te beschikken, mogelijk 4,2 liter grote exemplaar dat in de eerder dit jaar gepresenteerde Cadillac CT6-VSport een plek kreeg en daarin goed is voor 557 pk en 850 Nm. Tevens is het niet ondenkbaar dat Chevrolet 'gewoon' weer een enorme 6,2-liter V8 van de planken grist, die in deze 'Vette' richting de 800 tot 850 pk gaat leveren. Wordt vervolgd.