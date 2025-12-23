Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Je kerstboom ophalen kan gewoon met een Chevrolet Corvette ZR1

Met 315 km/h

2
Hennessey Performance Chevrolet Corvette ZR1
Hennessey Performance Chevrolet Corvette ZR1Hennessey Performance Chevrolet Corvette ZR1Hennessey Performance Chevrolet Corvette ZR1Hennessey Performance Chevrolet Corvette ZR1Hennessey Performance Chevrolet Corvette ZR1Hennessey Performance Chevrolet Corvette ZR1Hennessey Performance Chevrolet Corvette ZR1Hennessey Performance Chevrolet Corvette ZR1
Lars Krijgsman

Je hebt helemaal geen grote stationwagon nodig om je kerstboom mee op te halen of weg te brengen. Dat kan ook gewoon met een Chevrolet Corvette ZR1 en met een snelheid van 315 km/h.

De snelste kerstboom ter wereld staat in Texas. Of eerder: ligt in Texas en wel op het dak van een Chevrolet Corvette ZR1. Het Amerikaanse Hennessey Performance doet niets liever dan van nature al potente auto's van nog meer vermogen voorzien en is niet vies van wat ludieke aandachttrekkerij. Geregeld legt het een kerstboom op het dak van een auto om er ongezond hard mee te rijden. Het deed dat met een Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody in 2017 voor het eerst en in 2022 met een Venom 1000 Mustang voor het laatst, maar dit jaar pakken John Hennessey en zijn kornuiten de draad weer op.

Hennessey Performance bevestigde middels zuignappen een stel dakdragers op het dak van een 1.079 pk sterke  Chevrolet Corvette ZR1 en trapte vervolgens het gaspedaal tegen de bodem. Het resultaat: een snelheid van 315 km/h, een boel wapperende takjes en een knotsgekke video.

"Elk jaar binden we een kerstboom vast aan iets dat net iets wilder en sneller is dan in het jaar ervoor. Het is het soort evenement dat je eraan herinnert waarom het allemaal begon ... omdat auto's luid, leuk en een beetje onvoorspelbaar moeten zijn", aldus Hennessey.

We lopen een beetje op de feiten vooruit, maar toch alvast: alvast heel fijne feestdagen!

Video
2 Bekijk reacties
Chevrolet Chevrolet Corvette

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Chevrolet Corvette C3 Targa / 5,7L V8 195 HP / Matching Numbers / Automaat / Airconditioning / 1974 /

Chevrolet Corvette C3 Targa / 5,7L V8 195 HP / Matching Numbers / Automaat / Airconditioning / 1974 /

  • 1974
  • 104.195 km
€ 19.950
Chevrolet Corvette C6 6.0 TARGA VICTORY EDITION NR42/ACARPLAY/CAM/CONCOURSSTAAT

Chevrolet Corvette C6 6.0 TARGA VICTORY EDITION NR42/ACARPLAY/CAM/CONCOURSSTAAT

  • 2007
  • 112.223 km
€ 39.900
Chevrolet Corvette 5.7 Convertible 50th anniversary

Chevrolet Corvette 5.7 Convertible 50th anniversary

  • 2003
  • 92.583 km
€ 25.950

Lees ook

Nieuws
Chevrolet Corvette California

Chevrolet Corvette: slechts één meter hoog en helemaal elektrisch

Nieuws
Chevrolet Corvette ZR1X:

Chevrolet Corvette ZR1X: met dik 1.250 pk de bruutste Corvette ooit!

Nieuws
Chevrolet Corvette Zora spyshots

Chevrolet Corvette 'Zora' wordt niet subtieler

Nieuws
Chevrolet Corvette E-Ray

Chevrolet sloopt knoppenmuur uit vernieuwde Corvette

Nieuws
Chevrolet Corvette concept

Chevrolet Corvette van de toekomst komt uit Europa

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.