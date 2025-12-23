Je hebt helemaal geen grote stationwagon nodig om je kerstboom mee op te halen of weg te brengen. Dat kan ook gewoon met een Chevrolet Corvette ZR1 en met een snelheid van 315 km/h.

De snelste kerstboom ter wereld staat in Texas. Of eerder: ligt in Texas en wel op het dak van een Chevrolet Corvette ZR1. Het Amerikaanse Hennessey Performance doet niets liever dan van nature al potente auto's van nog meer vermogen voorzien en is niet vies van wat ludieke aandachttrekkerij. Geregeld legt het een kerstboom op het dak van een auto om er ongezond hard mee te rijden. Het deed dat met een Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody in 2017 voor het eerst en in 2022 met een Venom 1000 Mustang voor het laatst, maar dit jaar pakken John Hennessey en zijn kornuiten de draad weer op.

Hennessey Performance bevestigde middels zuignappen een stel dakdragers op het dak van een 1.079 pk sterke Chevrolet Corvette ZR1 en trapte vervolgens het gaspedaal tegen de bodem. Het resultaat: een snelheid van 315 km/h, een boel wapperende takjes en een knotsgekke video.

"Elk jaar binden we een kerstboom vast aan iets dat net iets wilder en sneller is dan in het jaar ervoor. Het is het soort evenement dat je eraan herinnert waarom het allemaal begon ... omdat auto's luid, leuk en een beetje onvoorspelbaar moeten zijn", aldus Hennessey.

We lopen een beetje op de feiten vooruit, maar toch alvast: alvast heel fijne feestdagen!