De huidige en alweer achtste generatie van de Chevrolet Corvette kreeg in de herfst van zijn bestaat een extreem heftige en dik 1.250 pk sterke ZR1X geheten topversie. De huidige van Chevy's sportieveling zorgde in Corvette-land voor heel wat primeurs. Het was de eerste Corvette met middenmotor, de eerste die ook turbomotoren kreeg én de eerste waarvan een hybride versie - met vierwielaandrijving - van verscheen. Een elektrische Corvette is er nog niet, maar dat wordt waarschijnlijk de volgende stap. Met deze Chevrolet Corvette 'California' schetsen de Amerikanen een beeld van wat er mogelijk komen gaan.

Vooropgesteld: deze Chevrolet Corvette California is niet de opvolger van de huidige 'Vette. Het is de tweede van een reeks van drie designstudies waarmee de Amerikanen een beeld geven van hoe de volgende Corvette zou kunnen worden. In april dit jaar liet Chevrolet de eerste toekomstvisie zien. Die designstudie werd in een in het Verenigd Koninkrijkrijk gevestigde designstudio getekend. De Corvette die nu op je scherm staat, is achter de digitale tekentafels tot stand gekomen in - zijn naam geeft het weg - Californië. In Pasadena, om precies te zijn.

Uitgebreide technische gegevens deelt Chevy niet. Wel weten we dat Chevrolet zich het model voorstelt met een uit koolstofvezel vervaardigde basis, met uitgebreide actieve aerodynamica én met een elektrische aandrijflijn. Het accupakket zou in een soort T-vorm in de bodem liggen, waarbij de 'poot' zich tussen de voorstoelen bevindt om een lage zit te kunnen garanderen.

Over laag gesproken: de Chevrolet Corvette California is op papier slechts 1,05 meter hoog. De huidige Corvette is met zijn hoogte van 1,23 meter al een laagvlieger, maar daar duikt deze toekomstvisie nog met een kleine 20 centimeter onder.

Wanneer de nieuwe Corvette komt? Dat is nog de vraag. Het huidige model is inmiddels zo'n vijfenhalf jaar oud. De vorige generatie van het model draaide zo'n zes jaar mee. Heel lang lijkt de huidige generatie dus niet meer te hebben.