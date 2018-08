Voor het eerst op het circuit Chevrolet Corvette met middenmotor opgedoken

Vandaag wederom onomstotelijk bewijs van de komst van een Chevrolet Corvette met de motor achter de voorstoelen. Ditmaal is de extreme Amerikaan voor het eerst op een circuit gesnapt.

De huidige generatie Corvette (C7) rolt sinds 2013 van de band en Chevrolet werkt achter de schermen hard aan een opvolger van zijn spierbundel. Generatie C8 dient zich zeer waarschijnlijk volgend jaar al aan. Tijdens de generatiewisseling lijkt echter iets bijzonders te gaan gebeuren.

Chevrolet lijkt het Corvette-gamma namelijk uit te breiden met een nieuwe 'Vette-variant, een versie die de motor niet voorin de neus, maar achter de voorstoelen heeft liggen. De auto is al eerder in beeld verschenen en is nu voor het eerst op het circuit gesnapt, Road America in de Amerikaanse staat Wisconsin. Het gekiekte exemplaar lijkt met al zijn spoilerwerk en zijn heftige diffuser overigens de raceversie te zijn.

Hoe de nieuwe Corvette-smaak gaat heten, is nog niet bekend. Wel durven we al te zeggen dat ook deze Corvette weer over een achtcilinder komt te beschikken, zeer waarschijnlijk het 4,2 liter grote exemplaar dat in de eerder dit jaar gepresenteerde Cadillac CT6-VSport een plek kreeg en daarin goed is voor 557 pk en 850 Nm. Dat vermogen wordt in deze Corvette uiteraard verder opgeschroefd, mogelijk zelfs richting de 800-850 pk.