BMW bevestigt komst X3 en X4 M

Het gonst al een tijdje omtrent de komst van een M-versie van BMW's middelgrote SUV's X3 en X4. Het merk heeft de komst van de auto's nu zelf bevestigd en toont – heel modieus- meteen wat afbeeldingen van gecamoufleerde exemplaren.

Dat laatste doet BMW de laatste tijd vaker en zagen we eerder onder meer bij de 8-serie Cabriolet, de Z4 en de 3-serie. In het geval van de snelste versies van de X3 en X4 is het nieuws wat beperkter dan bij die auto's, omdat het hier 'slechts' om varianten van bestaande modellen gaat. Toch is er al wat over de auto's te zeggen op basis van de foto's. Uiteraard zijn beide modellen nog agressiever aangekleed dan hun mildere M40i-broertjes. Dat komt onder meer tot uiting in een iets indrukwekkender voorbumper, een achterbumper met ruimte voor vier uitlaateinstukken en, in het geval van de X3 althans, een grotere dakspoiler. Ook houdt BMW's M-divisie zich aan de traditie om de buitenspiegels te vervangen, waarbij net als eerdere M-BMW's exemplaren worden gemonteerd die ogenschijnlijk met twee 'pootjes' aan de auto vast zitten, maar in de praktijk puur op het onderste exemplaar bouwen voor hun bevestiging.

Het grootste nieuws is echter niet het uiterlijk, maar het feit dat deze auto's überhaupt komen. Na eerdere spionagebeelden van de X4 M wees alles al in die richting, maar nu heeft BMW het zelf bevestigt. Het merk houdt de kaken stijf op elkaar over de aandrijflijn en andere technische specificaties. De kans dat de auto's over de 3.0 zes-in-lijn uit onder meer de M4 komen te beschikken lijkt echter groot. In die auto levert dat blok 431 pk, dus BMW zal nog wat moeten knutselen om de uitzonderlijk krachtige Mercedes-AMG GLC 63 (476 of 510 pk), Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (510 pk) en Jaguar F-Pace SVR (550 pk) een waardige tegenstander te kunnen bieden.