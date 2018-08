Succes 3.0 Blik to the Future: Nissan Qashqai

Sinds de lancering van de eerste generatie Qashqai in 2007 schiet Nissan met zijn cross-over bijna onafgebroken in de verkooproos. Deze splinternieuwe derde generatie dient zich in 2020 aan om dat succes voort te zetten.

Nissan mag zich op z'n borst kloppen om zijn vooruitziende blik. Het lukte C-segmenter Almera in de beginjaren van dit millennium niet meer om klanten naar de showroom te lokken. Vervolgens durfde het merk het aan om zijn aandacht en energie te verschuiven naar een compacte SUV: de eerste Qashqai die in 2007 op de Europese markt verscheen. Een destijds gewaagde, maar verstandige zet. Begin dit jaar heeft de Nissan-fabriek in het Engelse Sunderland zijn 3 miljoenste Qashqai gebouwd, en dat is nog maar één van de productielocaties waar de auto wordt gebouwd. Vorig jaar werden in Europa 265.520 Qashqais verkocht en ook in Nederland is de cross-over mateloos populair. In 2017 vonden 7.333 exemplaren een warm thuis en daarmee was het na de Renault Captur de populairste cross-over van ons land. De huidige (tweede) generatie, met scherpere snoet, werd in maart 2017 aan het publiek getoond op de autosalon van Genève. In 2020, de huidige Qashqai zal dan circa zes jaar oud zijn, staat deze volledig nieuwe generatie klaar om de aandacht vast te houden.

Elektrificatie

De derde Qashqai komt op een nieuwe variant van het modulaire CMF-platform te staan, een basis die sinds 2013 in diverse vormen wordt toegepast op auto's als de Renault Mégane, Kadjar, Talisman, Scénic en dus ook op de huidige Qashqai. De vernieuwde basis opent de deur naar elektrificatie, al hoef je geen volledig elektrische variant van de cross-over te verwachten. Een dergelijke elektrische SUV bewaart Nissan voor een later te verschijnen losstaand model. Wél maakt de Qashqai waarschijnlijk kennis met hybridetechniek. Nissan monteert mogelijk zijn e-Power-techniek in de auto, techniek die in Japan onder andere al in de Note verkrijgbaar is. Het e-Power-systeem tovert de Qashqai in feite om in een EV met een range-extender. De auto wordt dan in alle gevallen aangedreven door elektromotoren, al zal een relatief kleine benzinemotor, mogelijk de 1.2 TCe, aan boord aanwezig zijn om het accupakket op te laden. De tweede hybridevariant zou een exemplaar met stekker kunnen zijn, een plug-in hybride waarvoor Renault-Nissan grabbelt uit het onderdelenmagazijn van de nog jonge alliantiepartner Mitsubishi. De motorenlijst zal verder puur uit benzineversies bestaan. Het lijkt er namelijk op dat Nissan het aantal dieselversies dat het in Europa voert, wil terugbrengen naar nul. Een generatiewissel is in dat geval dé gelegenheid om die techniek te schrappen.

Meer interessante techniek komt in de vorm van ProPilot, het semi-autonome systeem waarmee de huidige Qashqai in Europa beschikbaar is. Met ProPilot bepaalt de auto in zijn optionele semi-autonome modus zelf of er wordt geremd, bijgestuurd of gas gegeven. Het systeem werkt momenteel alleen bij snelheden tussen de 30 en 100 km/h. Inhalen doet ProPilot niet. Dankzij het systeem behoudt de auto zijn positie op de rijstrook, ook in bochten. De komende jaren heeft Nissan nog ruimschoots de tijd om zijn ProPilot-techniek door te ontwikkelen voor de volledig nieuwe Qashqai.

Wat het basisrecept betreft, zal de derde Qashqai niemand tegen de haren instrijken. De auto wordt opnieuw zo'n 4,5 meter lang en krijgt een herkenbare, maar scherper getekende versie van Nissans huidige designtaal. Voorop de neus komt een prominent aanwezige V-Motion-grille, aan weerszijden geflankeerd door plattere, venijniger kijkende koplampunits. De nieuwe Qashqai verwachten we in 2020 op de markt. Hopelijk voor de Engelsen houdt Nissan ondanks de Brexit zijn productielocatie in Sunderland aan. Het merk wacht in ieder geval voorlopig met het doorvoeren van grote investeringen in die faciliteit tot er meer duidelijkheid is over de afhandeling van het EU-afscheid.