Onthulling tijdens Hannover Motor Show Bijzondere teaser Nissan

Automerken weten ons nog steeds te verrassen, want dit is Nissans teaser van een nieuw studiemodel. Wat het sterrenstelsel met het concept te maken heeft? Het is een "out-of-this-world" ontwerp...

Een ontwerp dat de wereld te boven gaat dus? Over vijf nachtjes slapen geeft Nissan duidelijkheid, want dan zien we wat voor een concept-auto er achter deze mysterieuze teaser schuilgaat. Als het overigens om een auto gaat, want de Hannover Motor Show staat in teken van bedrijfswagens. Daarnaast staan Hubble & Nasa in het klein links onderin de foto vermeld. Het ziet er dus naaruit dat Nissan het hogerop gaat zoeken en wilde plannen heeft om de ruimte te trotseren.

Ze zijn daarmee natuurlijk niet het eerste en enige merk. Nu zweeft er ergens in het heelal al een Tesla Roadster rond die Elon Musk eerder dit jaar de ruimte in schoot. Nissans plannen zijn naar alle waarschijnlijkheid minder buitenissig. Wij zijn in ieder geval benieuwd.