Compleet met Bond-gadgets Aston Martin blaast DB5 nieuw leven in

In 1964 schitterde niet alleen Sean Connery, maar ook de Aston Martin DB5 op het witte doek in Bond-film Goldfinger. Aston Martin meldt nu dat het 25 van zulke Bond-exemplaren gaat bouwen.

Aston Martins DB5 is niet alleen bekend omdat z'n koets zo fraai op het netvlies ligt. De auto trad op in maar liefst zes James Bond-films, waaronder in het in 1964 in première gegane Goldfinger. Aston Martin laat weten dat het 25 exemplaren van die Bond-DB5 gaat bouwen, mét werkende gadgets. Nouja, 25. Stiekem gaat Aston Martin er 28 produceren, er gaan er slechts 25 de verkoop in. De resterende drie exemplaren zijn bestemd voor Aston Martin zelf, productiehuis Eon Productions en een exemplaar gaat onder de hamer voor het goede doel.

Productiehuis Eon Productions heeft toestemming gegeven om de in Aston Martins Newport Pagnell-fabriek te bouwen DB5's uit te rusten met een stel echte James Bond-gadgets. Zo krijgen de DB5's onder andere de door scheurneuzen geambieerde draaibare kentekenplaten. Aston Martin belooft dat de DB5's betrouwbaarder zullen zijn dan de oer-exemplaren.

De levering van de 25 DB5's begint eind volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk gaan ze maar liefst 3,3 miljoen pond per stuk kosten, omgerekend zo'n 3,67 miljoen euro.



Deze DB5's zijn niet de eerste oude Aston's die decennia na hun verdwijnen weer in productie gaan. Eind 2016 bracht Aston Martin namelijk al de DB4 GT terug. De DB5 schitterde overigens niet alleen in Goldfinger, de auto verscheen tevens in Thunderball, Goldeneye, Tomorrow Never Dies, The World is Not Enough en Skyfall op als Bond-auto.