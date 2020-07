In beeld: Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation

Twee jaar geleden meldde Aston Martin dat het 25 exemplaren van de DB5 uit de James Bond-film Goldfinger zou gaan produceren. In de film uit 1964 speelt niemand minder dan Sean Connery de rol van James Bond, en daar hoort natuurlijk een met speeltjes volgepropte DB5 bij. Aston Martin meldt dat de productie van de tot 25 stuks gelimiteerde DB5 Goldfinger Continuation volgens planning verloopt. Dat is an sich natuurlijk klein nieuws, leuker is het feit dat we nu ook een eerste exemplaar digitaal kunnen bewonderen.

De DB5 is volgens velen een van de mooiste modellen die Aston Martin ooit heeft gebouwd, maar de in de jaren zestig door Carrozzeria Touring Superleggera ontworpen koets van de DB5 is in dit geval niet eens de grootste aandachtstrekker. De DB5 Goldfinger Continuation is namelijk uitgerust met een uitgebreide reeks spionspeeltjes waarmee je je een fictieve geheim agent in de jaren zestig kunt wanen. Zo is de in dit geval letterlijk moderne klassieker uitgerust met wegdraaiende kentekenplaten, een kogelvrij scherm en uitschuifbaar scherm achterop en heeft Aston Martin de DB5 zelfs voorzien van 'messen' in de wielen om banden door te snijden en ontbreken ook de twee machinegeweren op het front net als de stormrammen voor en achter niet. Uiteraard zijn alle wapens niet daadwerkelijk schadelijk. De lijst met speeltjes gaat verder met de mogelijkheid een rookscherm op te werpen en levert Aston Martin de DB5 tegen bijbetaling met een verwijderbaar dakdeel boven de stoel van de bijrijder. Je minder plezierige bijrijder kun je uiteraard niet uit de DB5 lanceren...

Ook vanbinnen is de DB5 helemaal in Bond-stijl uitgevoerd. Aston Martin monteert een ouderwets 'radarsysteem' in het interieur, hangt een telefoon in het portier van de bestuurder en in de middentunnel is een reeks knoppen ondergebracht. Onder de stoel kun je je 'wapens' kwijt. De gadgets zijn samen met EON Productions, de productiemaatschappij van de Bond-films, ontwikkeld.

De DB5 Goldfinger Continuation is in alle gevallen in de kleur Silver Birch uitgevoerd. Onder de kap ligt een 294 pk sterke 4.0 zes-in-lijn met drie carburateurs. De machine is gekoppeld aan een van ZF afkomstige handgeschakelde vijfbak en op de achteras is een sperdifferentieel verwerkt.

Hoewel Aston Martin slechts 25 exemplaren van de DB5 Goldfinger Continuation gaat verkopen, gaat het er 28 produceren. Één daarvan is voor EON Productions, één exemplaar wordt geveild voor een goed doel en het derde extra exemplaar is voor Aston Martin zelf. De gadgets maken de speciale DB5 niet direct straatlegaal, kopers zullen in hun eigen land langs de keuringsdienst moeten om te zien of dat wel mogelijk is. De vanafprijs van de DB5 Goldfinger Continuation ligt in thuisland Verenigd Koninkrijk omgerekend ver boven de 3 miljoen euro. Deze DB5's zijn niet de eerste oude Aston's die decennia na hun verdwijnen weer in productie gaan. Eind 2016 bracht Aston Martin namelijk al de DB4 GT terug. De DB5 schitterde overigens niet alleen in Goldfinger, de auto verscheen tevens in Thunderball, Goldeneye, Tomorrow Never Dies, The World is Not Enough en Skyfall.