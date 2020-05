Aston Martin bouwt na 55 jaar weer nieuwe DB5's

Geloof of het of niet, maar Aston Martin heeft na 55 jaar de productie van de befaamde DB5 weer opgepakt. Voor een beperkt aantal, dat wel. De splinternieuwe 'klassiekers' worden geheel in de stijl van James Bonds DB5 uitgerust.

Wie bekend is met de films van James Bond weet ongetwijfeld dat Sean Connery zich als 007 voortbewoog in een Aston Martin DB5. Dat is misschien wel de beroemdste Bond-auto van allemaal. De zilvergrijze DB5 is zo onlosmakelijk met de Bond-films verbonden dat de filmmakers de auto in Skyfall (2012) weer van stal haalden voor de huidige Bond, Daniel Craig. Daar blijft het niet bij, want Aston Martin is nu begonnen met de bouw van 25 gloednieuwe DB5's, die allemaal volledig in de stijl van de beroemde Bond-auto worden uitgevoerd. In dezelfde fabriek in Newport Pagnell als waar de oorspronkelijke DB5 werd gebouwd, is het nu vanwege diezelfde auto weer een drukte van belang.

De DB5's worden allemaal handgemaakt en er gaan volgens Aston Martin maar liefst 4.500 manuren in zitten per auto. De Goldfinger-auto wordt niet alleen geheel volgens de oorspronkelijke Aston Martin-bouwtekeningen gemaakt, maar krijgt ook de beroemde gadgets van de filmauto. Zo zit er op de versnellingspook de knop voor de schietstoel, is er een uitneembaar dakpaneel om ruimte te maken voor het wegschieten van de passagier (zogenaamd natuurlijk), er zijn machinegeweren die achter de knipperlichten vandaan komen en de kentekenplaten kunnen uiteraard omdraaien. Verder bieden de wegklapbare achterlichten ruimte aan een olieverspreider, er kan een paneel uit de achterkant omhoog komen om kogels van de achterruit te weren en er is nog veel meer. De productiemaatschappij van de Bond-films, EON Productions, werkt samen met Aston Martin om de snufjes zo waarheidsgetrouw mogelijk te krijgen.

Aston Martin bouwt de DB5's zo authentiek mogelijk, maar zegt uiteraard dankzij modernere techniek wel voor een beter eindproduct te kunnen zorgen dan 55 jaar geleden. De voor een groot deel uit aluminium opgetrokken nieuwe DB5 heeft onder de kap in de basis dezelfde motor liggen als in het origineel: een 4,0-liter zes-in-lijn met drie carburateurs. Die is nu goed voor 294 pk, een fractie meer dan voorheen. Het lijkt om een volledig nieuw gebouwde motor te gaan, uiteraard wel volgens het oorspronkelijke ontwerp. Schakelen gebeurt wel met wat moderner spul: een handgeschakelde vijfbak van ZF. Schijfremmen rondom moeten ervoor zorgen dat de krachten goed te beteugelen zijn.

Er worden er strikt genomen trouwens niet 25 maar 28 gebouwd, maar drie daarvan krijgen een andere bestemming. Eén is er voor Aston Martin, één voor de productiemaatschappij en één wordt er geveild voor een goed doel. De overige 25 zijn wel echt voor ongetwijfeld dolgelukkige eerste eigenaren. Die hebben er natuurlijk wel een lieve duit voor neer moeten leggen: omgerekend 3,06 miljoen euro. Overigens is de DB5 (vanwege een aantal 007-gadgets) niet direct straatlegaal. De gelukkige eigenaren zullen daarvoor langs de keuringsdienst in hun thuisland moeten om te kijken hoe dat wel voor elkaar te krijgen is. Waarschijnlijk is het dan in elk geval wel gedaan met de omklappende kentekenplaten...