Aston Martin komt met elektrische DB5 Junior

Aston Martin is in decennia niet zo druk geweest met de DB5. Nu komt er een nieuwe 'DB5' bij; de Junior. Zoals de naam al aangeeft, is het er eentje voor de kleine autoliefhebbers.

Dat de heren en dames bij Aston Martin verzot zijn op hun erfgoed, dat is wel duidelijk. Vooral de DB5 is wat dat betreft een dankbaar model. Dit voorjaar pakte Aston Martin de productie van een gelimiteerde oplage gloednieuwe DB5's op; de 'Goldfinger Continuation'. Voor de stinkend rijke Bond-fan, zullen we maar zeggen. Daar houdt het niet mee op, want nu stelt het trots de DB5 Junior voor. Een open DB5 die qua formaat tot twee derde van het origineel komt.

De pakweg drie meter lange en 1,1 meter brede DB5 Junior lijkt als twee druppels water op het origineel, maar is vooral bedoeld voor een doelgroep zonder rijbewijs: kinderen. Wie zijn of haar schatrijke vader of moeder héél lief aankijkt, kan er met de DB5 Junior jaloersmakend bij rijden. De DB5 Junior is tot in detail een op schaal nagemaakte DB5 Volante. Een trapauto is het niet; deze heeft er ook gewoon een motor in liggen. Geen zes-in-lijn, maar een 6,8 pk sterke elektromotor.

Prestaties

Het is niet heel verstandig om er al te kleine kinderen in achter het stuur te zetten, want de prestaties zijn nog best serieus. De DB5 Junior schopt het tot een snelheid van 48 km/h, al is via een speciale 'Novice Mode' ook een begrenzing tot 19 km/h af te stellen. In die modus is de auto ook tot op 30 meter afstand uit te schakelen, of schakelt-ie zichzelf rustig uit als de afstand groter wordt dan dat. Op die manier is toch nog enigszins te voorkomen dat junior met z'n Junior plots aan een wereldreis begint.

Hoewel het natuurlijk vooral voor kinderen bedoeld is, zou het ons niets verbazen als volwassenen er ook mee aan de gang willen. Daar is-ie in principe ruim genoeg voor volgens Aston Martin. De snellere DB5 Junior Vantage heeft een extra modus, waarmee het vermogen op te schroeven is naar een krappe 14 pk. Die komt nota bene ook nog eens tot 64 km ver op een acculading, maar tot welke topsnelheid die komt, is nog niet bekend.

Prijs

Het is natuurlijk wel een redelijk exclusief verhaaltje. Er worden er 1.059 van gemaakt, net zoveel als van de oorspronkelijke DB5. Als je al een DB5 hebt staan, kun je naar wens de Junior van hetzelfde chassisnummer laten voorzien. Je moet wel een diepe buidel hebben: de DB5 Junior kost (exclusief belastingen) omgerekend net geen € 40.000. De sterkere DB5 Junior Vantage moet minimaal € 50.000 kosten. Aston Martin bouwt de autootjes samen met The Little Car Company. De productie begint volgend jaar en in de komende twee jaren worden ze geleverd.