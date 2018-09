'Problemen niet tijdig gemeld' 'Aandeelhouders Volkswagen willen 9,2 miljard'

Slideshow

Wie dacht dat het dieselschandaal nu wel op z'n einde loopt heeft het mis. Het volgende hoofdstuk komt uit de hoek van aandeelhouders, die 9,2 miljard euro schadevergoeding zouden eisen.

Het bedrag is tot stand gekomen door 1.670 claims van aandeelhouders bij elkaar te voegen, meldt Reuters. Zij zouden van mening zijn dat Volkswagen ze voortijdig had moeten informeren over de omvang van het aanstaande schandaal, voordat de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) aan de bel trok en het te laat was. Het aandeel Volkswagen verloor toen in korte tijd 37 procent van z'n waarde en het schandaal kostte Volkswagen tot nu toe 27,4 miljard euro aan boetes en andere sancties.

Hoewel Volkswagen de ongeregeldheden zelf al lange tijd geleden heeft erkend, ontkent het dat er onterecht informatie is achtergehouden. Het merk zou de openbaarmaking van de problemen door de EPA niet hebben zien aankomen, omdat het juist met de autoriteiten in gesprek was om de kwestie onderhands te regelen. Bij andere automakers zouden vergelijkbare kwesties ook op die manier zijn opgelost. De benadeelde investeerders stellen daartegenover dat een aantal mensen binnen het concern al langer op de hoogte was van de ongeregeldheden en daarmee verplicht om de zaak tijdig aan de belanghebbenden bekend te maken.