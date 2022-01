Weblog – Waarom moet ik mijn EV verdedigen?

Met elektrisch rijden is het als met wonen in Almere: je moet het altijd verantwoorden. En ik kan het weten, want ik woonde een tijdje in Almere en sinds de zomer heb ik een elektrische Skoda Enyaq.

Bij praatjes met buurmannen, kennismakingen met nieuwe collega’s en zelfs op begrafenissen en babyshowers moet je bedacht zijn op vragen en meningen over Almere óf je EV.

Veronderstelde nadelen van elektrisch rijden zijn alom bekend, en in menig gesprek worden ze een voor een afgewerkt totdat het altijd op hetzelfde punt uitkomt: je zult het wel doen voor de lage bijtelling. Het gaat dus altijd eerst over bereik – en het gebrek daaraan in het bijzonder. Of over laden – en dan dat het zo moeilijk is in Italië. Of over veiligheid – en dan dat elektrische auto zo gemakkelijk in brand zouden vliegen. En zeker ook over het milieu, want ‘wist je dat er helemaal geen groene stroom uit de laadpalen komt?’. Geopolitieke ongelijkheid en kinderuitbuiting komen ook wel eens voorbij, maar uiteindelijk gaat het altijd over geld – dat ik blij mag zijn dat hardwerkende Nederlanders mij subsidies bezorgen die kennelijk even groot en net zo onterecht zijn als het salaris van de koning en koningin.

Een huis is Almere is net zo goed een dak boven je hoofd als een huis in Amstelveen, een elektrische auto brengt je net zo goed of snel van A naar B als een auto met verbrandingsmotor. Het centrum van Deventer is absoluut sfeervoller dan het centrum van Almere, een klassieke Alfa Giulia is ook veel oogstrelender dan een Hyundai Kona. Door voor een EV te kiezen heb ik ook nimmer bedoeld om met m’n kop boven een maaiveld uit steken.

Het ergst vind ik nog mensen die opmerken dat ik nu ook ‘om’ ben. Alsof het een geloof of politiek statement is te kiezen voor diesel, benzine of elektriciteit.

Ik koos een Skoda Enyaq, omdat ik nu eenmaal van auto’s met ruimte houdt, met comfortabele uitrusting, met veel koppel en van auto’s die gewoon lekker stil zijn. En het no-nonsense imago van het merk spreekt me ook aan – ik had in de loop van de jaren al vier keer eerder een Skoda. En het zal wel beroepsdeformatie zijn, veroorzaakt door een leven in de autojournalistiek: maar ik vind dat we in een waanzinnige tijd leven als het gaat om vernieuwingen in de autowereld. En als je het dus wil weten: dáárom heb ik een elektrische auto. En een Tesla was boven budget.