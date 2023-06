Op vakantie gaan met een elektrische auto is al behoorlijk aan het inburgeren, maar in Mláda Boleslav vindt men dat het allemaal al wel een stapje verder mag gaan. Daar hebben studenten van de Skoda Academy een Skoda Enyaq omgetoverd tot camper. De creatie luistert naar de naam Skoda Roadiaq.

Onlangs liet Skoda al zien dat de studenten van zijn Skoda Academy druk aan het klussen waren aan een Enyaq. Nu zien we het resultaat: de Skoda Roadiaq. De 29 handige bollebozen zaagden een deel van het dak uit de Enyaq en plaatsen er een opbouw op om een flinke leefruimte te creëren. Niet de meest elegante oplossing, maar het levert wel een knus tafereel op in de elektrische SUV.

Achter de twee voorstoelen vind je nu een leefgedeelte dat zo uit een bestaande camper lijkt te komen. Links in de 35 cm verhoogde Enyaq zit een bank die je kunt omtoveren tot een eenpersoonsbed, rechts vind je een ruime kast, waarvan de bovenkant is bedoeld als een kantoorbureau. Ideaal voor thuiswerkers die af en toe eens ergens anders willen werken, al is het scherm dat erin is gehangen misschien wel wat aan de grote kant om als computerscherm te gebruiken. Bovenin de opbouw zijn nog enkele kleine opbergvakjes en er zit een dakraampje in. Er zijn ook drie stopcontacten aangelegd, die stroom krijgen via een reguliere campingstekker die je aan de zijkant van de Roadiaq inplugt.

Maar waar moet je dan koken, vraag je je waarschijnlijk af. Nou, daar hebben de studiebollen ook wat op bedacht; dat doe je maar buiten de auto. De Roadiaq heeft enkele bevestigingspunten voor een op maat gemaakt voortentje en bovendien kun je er een luifel bij zetten. Zo kun je toch (enigszins) overdekt je knakworsten opwarmen. De kookspullen, een mobiele douche, een 12v-koffiezetapparaat en een survivalkit, zijn normaal gesproken allemaal opgeborgen in lades onder de bank. Je hoeft niet bang te zijn dat je de accu van de auto leeg trekt; naast de campingstekkeraansluiting hoort er nog een behoorlijk zonnepaneel bij de Roadiaq, die je zelf ergens naast de auto kunt uitklappen op een plek waar je het meeste zonlicht pakt.

Zoals je vast al zag aankomen, blijft het bij dit ene exemplaar. Voor de studenten zit het negen maanden durende project er nu op en is het tijd voor de zomervakantie. We zijn benieuwd of de Roadiaq deze zomer nog ergens op een Tsjechische camping opduikt. De Roadiaq is de negende creatie van Skoda Academy-studenten. Eerder kwamen studenten met de Citijet, de Funstar, de Atero, de Element, de Sunroq, de Mountiaq, de Slavia en de Afriq.