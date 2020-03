Corona en de stekkerauto

Ook zo’n vraag in deze barre Coronatijden; hoe nu verder met elektrisch rijden? We hebben nu even andere zorgen, maar hoe je ook denkt over de inktzwarte crisisscenario’s die ons worden voorgespiegeld, het laat zich raden dat door een reeks van factoren de elektrificatie van de auto ernstige vertraging op zou kunnen lopen.

Autofabrieken sluiten, de koper zit in quarantaine. De Chinese markt is ingestort, met enorme gevolgen voor iedereen en in het bijzonder voor Duitse autofabrikanten, die er van 26,9 (Daimler) tot 38,6% (VW) van hun omzetten draaien. Chinese productiefaciliteiten van Hyundai, Kia, Mercedes, Nissan, Renault en VW werden stilgelegd. Volgens de somberste prognoses zou de autoverkoop in China dit jaar met een catastrofale 10% kunnen dalen. VW boekte vorig jaar weer een recordwinst, maar met Mercedes ging het toch al niet echt lekker. De eerste volwaardige EV van Mercedes, de EQC, is een commerciële sof zonder weerga; in Duitsland werden er in januari, riemen vast, maar 75 verkocht. VW worstelt met de software van de elektrische ID.3, waarvan er volgens Duitse media duizenden met schimmige problemen op een geheime parkeerplaats bij Zwickau zijn gedumpt. Het ligt voor de hand dat de productieschema’s voor EV’s en hun toeleveranciers enorme vertraging zullen oplopen. En als de nu al onvermijdelijke recessie echt zo erg wordt als voorspeld, is een nieuwe auto wel de laatste prioriteit voor een zwaar getroffen kopersmarkt. We zullen andermaal moeten erkennen wat we nu stiekem ook al weten; elektrisch rijden is voorlopig onbetaalbaar voor het volk. De enige relatief haalbare optie is het geëlektrificeerde VW-trio e-Up, Citigo en Mii. Dat is, en dan nog grotendeels via de private lease, in Nederland dit jaar dan ook volledig uitverkocht. Verder lopen de EV’s hier niet zo hard meer, hebben we gezien. En na de aanpassing van het bijtellingsysteem volgt nu met donderende paukenslag Dreun Twee.

Die betekent wellicht ook dat overheden hun transitieschema’s moeten aanpassen. Hoe wil een Europa, dat nu alle sluizen voor miljardennoodhulp openzet, straks duizend miljard euro vrijmaken voor een Green Deal? Kunnen landen het zich na het overwaaien van de pandemie veroorloven hun drempelverlagende subsidieprogramma’s te handhaven in tijd van diepe crisis? Kunnen ze de uitgeklede burger met de rug tegen de muur blijven dwingen zich te conformeren aan een ecologische utopie? Gelukkige bijkomstigheid is de enorme CO2-winst door het stilvallen van het bedrijfsleven en het woon-werkverkeer. NASA-satellietbeelden van de Wuhan-regio tonen een sterk verbeterde luchtkwaliteit in het getroffen gebied. Die geeft overheden een dankbaar alibi om tijdelijk water bij de wijn te doen. Hoe ze dat zullen doen is koffiedikkijken, maar ik zie steden hun milieuzones uitstellen en landen hun CO2-regimes versoepelen. Op de gevolgen voor de EV durf ik geen weddenschappen af te sluiten. Ik voorspel wel dat ze aanzienlijk zullen zijn. Wat zouden de concerns die nu miljarden investeren in hun strijd met politiek en Tesla opgelucht ademhalen. Straks zeggen ze nog stomverbaasd tegen elkaar; die ramp was onze redding. Misschien beleeft zelfs de door mediale tegenwind verslagen diesel nog een kleine renaissance. In een wereld die zo volledig op zijn kop staat wordt het ondenkbare voorstelbaar.