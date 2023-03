Praktijkervaring Mazda CX-5: dit vinden eigenaren van hun auto

Sinds zijn introductie in 2012 kan de Mazda CX-5 op veel enthousiasme rekenen. Het nieuwe model, dat in 2017 verscheen, deed daar nog een schepje bovenop met een totaal van 4.244 verkochte exemplaren in 2018. Is de auto zulke verkoopcijfers waard? Eigenaren delen hun ervaringen.

Dit artikel is gebaseerd op 24 reviews, geschreven door eigenaren en/of gebruikers van een Mazda CX-5 van het huidige model. Het gaat om auto’s gebouwd in en na 2017. Mazda geeft zijn modellen vrijwel ieder jaar een subtiele modeljaarupdate en in 2021 kreeg de CX-5 daadwerkelijk een facelift. Hierbij zijn de voor- en achterzijde subtiel bijgepunt.

Hoe rijdt de Mazda CX-5?

Mazda profileert zich als een merk voor mensen die van autorijden houden. Een lastige doelgroep, want niet iedereen die van rijden houdt heeft dezelfde wensen. Eigenaren van de CX-5 zijn dan ook opvallend verdeeld over de kwaliteiten van hun auto. “Het is geen stuurmansauto, maar dat had ik kunnen weten. Daardoor is de rijbeleving iets ‘saai’”, aldus een leaserijder die eerder een Lexus IS 300h reed. Ook een ander vindt de beleving tegenvallen. “De vering is met de 19-inch wielen eigenlijk te hard. Van een vrij grote SUV mag je wat meer veercomfort verwachten. Alle klinkers en oneffenheden in de snelweg voel je. En dat vind ik nu zo raar, ondanks de vrij harde vering ervaar ik een afstandelijke rijbeleving.”

De ervaring blijft misschien wat achter, de auto heeft volgens deze bestuurder wel degelijk belangrijke kwaliteiten. “De auto heeft overduidelijk heel erg veel grip. Zelfs met stromende regen moeiteloos niet geheel verharde bergweggetjes opgereden. Dat mag je ook wel verwachten van een SUV met vierwielaandrijving natuurlijk. De auto helt in de bochten iets over. In zijn totaliteit valt de wegligging mij voor zo'n hoge SUV niet tegen.”

CX-5: ruimte en zitcomfort

Over het interieur van de Mazda CX-5 zijn gebruikers zeer goed te spreken. “Over het interieur kunnen we kort zijn: Dat behoort tot de topklasse”, roemt de eigenaar zijn luxe uitgevoerde CX-5 GT-M. Ook het zitmeubilair wordt overwegend positief besproken. Een andere bestuurder schrijft: “Al bij de proefrit had ik mijn ideale zitpositie zo gevonden en de armleuningen zitten voor mij op ideale hoogte. De stoel voelt echt als een fauteuil. Zacht en comfortabel, maar toch stevig op de plekken waar dat nodig is.” Niet voor iedereen zijn de stoelen even comfortabel, zo zijn er ook eigenaren die spreken van te hard zitmeubilair.

Over de ruimte voor passagiers zijn gebruikers positief. “De ruimte op de achterbank is heerlijk. Ik ben zelf 1,78 meter en achter mezelf kan ik letterlijk met de knietjes over elkaar zitten. Ook is het erg prettig dat de leuning op de achterbank een extra stukje naar achteren kan, waardoor je compleet kan relaxen.”

Infotainment en veiligheidssystemen

Op het gebied van multimedia en navigatie vaart Mazda traditioneel een eigen weg. Waar steeds meer fabrikanten kiezen voor oplossingen met grote aanraakschermen monteert Mazda een relatief bescheiden exemplaar dat zich met een centrale draai-/druktoets laat bedienen. Meerdere eigenaren geven aan dat zij hierover te spreken zijn, al zou volgens een enkeling het scherm wat groter mogen zijn. Een verbeterpunt is de snelheid waarmee het multimediasysteem opstart, waarvan meerdere gebruikers aangeven dat dit best wat sneller zou mogen.

De rij-assistenten aan boord van de Mazda CX-5 doen hun werk prima. Regelmatig lezen we in deze rubriek over agressief ingrijpen van rijhulpen of te traag reageren van de adaptieve cruisecontrol, bestuurders van deze Mazda ervaren hiervan geen of nauwelijks hinder. In tegendeel, zoals deze eigenaar schrijft. “Langere reizen zijn veel comfortabeler en de veiligheidsaccessoires ‘lane keep assist’ en de adaptieve koplampen zorgen voor een heel rustige rijbeleving.”

Storingen en irritaties

Grote problemen blijken de Mazda CX-5 vreemd, wel melden meerdere eigenaren defecten aan de buitenspiegels. Bij één auto zijn beide spiegelmotoren vervangen. Een andere eigenaar meldt trillingen vanuit het onderstel, die na het vervangen van meerdere onderdelen nog altijd niet zijn verholpen. Uit de reacties onder deze review blijkt dat de auto mogelijk bovengemiddeld gevoelig is voor de juiste combinatie van banden, bandenspanning en zorgvuldig gebalanceerde wielen.

Hoewel Mazda in deze CX-5 ook dieselmotoren aanbiedt heeft geen van de reviewschrijvers op AutoWeek.nl daarvoor gekozen. In plaats daarvan hebben ze de variant met een 2,0-liter SkyActiv-G (160 of 165 pk) of een 2,5-liter SkyActiv-G benzinemotor met 192 of 194 pk. Motoren met een relatief grote inhoud en zonder turbo, waarmee Mazda tegen de stroom in zwemt.

Mazda CX-5 als caravantrekker.

Met een trekgewicht van 1.800 kg tot 2.000 kg belooft de CX-5 een goede trekauto te zijn. Het model was in 2023 dan ook voor het vijfde jaar op rij de populairste trekauto. Deze titel is niet volgens elke eigenaar even verdiend. “Met de caravan erachter mis ik vermogen”, constateert de eigenaar van een 160 pk sterke vierwielaandrijver met automaat.

De bestuurder van een handgeschakeld exemplaar heeft dezelfde ervaring: “Een caravan trekken is net als met het vorige model geen probleem, zolang er geen lange hellingen met een helling van meer dan 5 procent zijn. Terugschakelen naar zelfs het derde verzet is nodig om de gang er op zo’n helling in te houden, waarbij de viercilinder dik boven de 3000 tpm draait. En ja dat geeft meer rumoer.”

De Mazda CX-5 blijkt een auto te zijn met veel kwaliteiten. Qua rijeigenschappen en trekcapaciteiten maakt hij weliswaar niet ieders verwachting waar. Daar stelt de SUV een prima ruimte-aanbod, zitcomfort, interieurafwerking en betrouwbaarheid tegenover.