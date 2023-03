Praktijkervaring Kia Ceed: zo beoordelen eigenaren hun auto

Al in 2007 maakten we kennis met de Kia Cee’d. Een C-segmenter met een, mede dankzij z’n wat onhandige apostrof, opvallende naam. In 2018 introduceerde Kia een nieuwe badge, waarbij de apostrof kwam te vervallen. Onder deze badge plakte Kia een geheel nieuwe derde generatie Ceed. Een auto waarmee het merk meer dan de aanval opende op de gevestigde orde. Of deze apostrofloze Ceed ook een volwassen auto is die mee kan met zijn concurrenten? Eigenaren geven het antwoord.

De Kia Ceed wordt geleverd als vijfdeurs hatchback en Sportswagon genaamde stationcar. Strikt genomen zijn er twee stationwagons en twee hatchbacks, want onder de naam ProCeed biedt het gamma ook een vlotter geboetseerde ‘shooting brake’. Avonturiers kunnen kiezen voor de hoger op zijn poten gezette XCeed, een model dat ten opzichte van de Ceed hatchback grotendeels opnieuw getekend is. Voordat je door de bomen het bos niet meer ceed: de twee nichemodellen laten we in dit artikel buiten beschouwing.

Hoe rijdt de Kia Ceed?

Uit de gebruikersreviews ontstaat het beeld van een allemansvriend. Kia blijkt in staat een uiteenlopende groep bestuurders te plezieren. Deze eigenaar is te spreken over de dynamische capaciteiten van zijn Sportswagon 1.5 T-GDI: “De Ceed rijdt dynamisch met een hele goede wegligging, vind het wel een zogenaamde ‘rijdersauto’. Hij remt en stuurt goed met gevoel en de koppeling is niet te zwaar.”

Ook als reisauto stelt de Ceed niet teleur, getuige deze recensie. “De auto is stabiel op hoge snelheden, 200 km/h in Duitsland houdt hij met gemak voor langere tijd vol. Bochtenwerk is geen probleem, al voel ik soms wel dat hij sportief maar toch comfortabel geveerd is.” Een ander geeft de stuurinrichting nog een compliment: “De besturing is accuraat en best stevig.”

Het is niet alleen maar lof. Vrijwel zonder uitzondering noemen Ceed-rijders een opvallend aanwezig afrolgeluid van de banden. Bij een enkeling treedt het na verloop van tijd op, de meeste bestuurders merken het vrijwel meteen. Deze eigenaar vat de ervaringen van een grote groep rijders samen: “Het grote nadeel van de Ceed vind ik de afrolgeluiden van de banden. Jammer, mogelijk dat een andere bandenkeuze daar nog iets aan kan veranderen. Ook jammer omdat de motor fluisterstil is en er nauwelijks rijwind te horen is.” Kortom: het zou een stille auto zijn als het nu opvallend aanwezige bandengeruis beter kon worden gedempt.

Kia Ceed: zitten en het ruimte-aanbod

Wat betreft het zitten heeft Kia de wensen van kopers goed geïnventariseerd. De kwaliteit van de stoelen wordt door bestuurders vaak genoemd en praktisch nooit in negatieve zin. Opvallend: het gaat hier altijd om de uitvoering GT-Line. Met ‘de sportstoelen van de GT-Line zitten erg comfortabel en zijn goed in te stellen’ vertegenwoordigt deze eigenaar het gros van de Ceed-rijders. Eén bestuurder ziet nog ruimte voor verbetering: “De zitting, die zou nog iets langer mogen zijn.” De keuze voor een GT-Line brengt ook een nadeel met zich mee, merkt de eigenaar van een rode hatchback op. “Door het (standaard op de GT-Line) glazen dak is er weinig hoofdruimte.”

In de Sportswagon zitten ook langere achterpassagiers heel redelijk, ervaart deze bestuurder. “Als er passagiers zijn hoor ik geen klachten, ook vraagt niemand of de stoel iets verder naar voren kan. Het is goed genoeg voor personen kleiner dan twee meter.” De eigenaar is ook vol lof over de kofferbak en de bakken onder de laadvloer, waarin losse spullen kunnen worden opgeborgen. Een mogelijkheid die ook de volgende bestuurder kan waarderen: “aan bagageruimte geen gebrek, ook onder de laadvloer een scala aan opbergvakken én een reservewiel.”

Infotainment en rij-assistentie

De Kia Ceed is, zoals de mode voorschrijft, voorzien van een infotainment- en navigatiesysteem en diverse rijassistenten. Waar eigenaren bij sommige auto’s breed uitweiden over de (on)mogelijkheden van het centrale aanraakscherm blijft het bij Kia rustig. Daardoor gaan we er voorzichtig van uit dat het systeem zijn gebruikers niet in de weg zit en naar behoren functioneert. Dat behoeft wel enige nuance, want op een gegeven moment werd de software voorzien van een update, waar deze eigenaar over schrijft. Hij noemt zowel plus- als minpunten. “Het invoeren van je bestemming op de navigatie is een enorme irritatie is geworden na die laatste update. Voorheen was het gewoon stapsgewijs: land, stad, straat, huisnummer. Nu moet je alles in één regel invullen, wat regelmatig gewoon niet werkt.”

Een positieve noot is er voor de rij-assistenten. “Na de laatste update is de adaptieve cruisecontrol beter gaan werken. Filerijden is niet meer zo zenuwachtig. Hij volgt nu veel soepeler het start/stop-rijden.” De adaptieve cruisecontrol valt überhaupt in de smaak. Bij de rijstrookassistent is dat anders. Zoals we in deze rubriek vaker lezen schakelen eigenaren deze het liefst uit, al zijn er bij de Kia geen klachten over te stevig ingrijpen van dit systeem. Niet alleen de rijstrookassistent kan worden uitgeschakeld, ook de adaptieve cruisecontrol functioneert desgewenst als een regulier systeem.

Onderhoud, storingen en irritaties

Afgaand op de praktijkervaringen lijkt de Kia Ceed een degelijk product. Waar we bij moderne auto’s nog wel eens lezen over een haperend infotainmentsysteem is dat bij de Ceed niet het geval. Klachten die er wel zijn vallen in de categorie ‘klein bier’. Zo beschrijft de eigenaar van een Ceed hatchback een krakend geluid van rechtsachter. “Men heeft de achterklep wat strakker afgesteld, maar dat heeft helaas niet geholpen. Ik kwam de klacht over geluiden in de carrosserie ook op fora tegen maar een oorzaak en een oplossing heb ik nog niet gelezen. Het is naar mijn mening echter niet heel erg storend.” Dezelfde eigenaar heeft ook het tankklepje beter laten afstellen, “want dat lag niet meer in lijn met de carrosserie. Het wijkt helaas nog steeds een beetje.”

Zoals we gewend zijn levert Kia ook de Ceed met zeven jaar fabrieksgarantie. Daar staat wel tegenover dat de fabrikant de auto regelmatig wil zien. “Iedere 15.000 km een beurt, helaas kwam ik hier pas achter tijdens afleveren van de auto”, verzucht de eigenaar van deze Ceed. “Hij is dan wel rood, maar ’t is geen Ferrari…”

Motoren en aandrijflijn

Onder de motorkap van de Ceed vind je een keur aan benzinemotoren. Een 1,0-liter driecilinder met 120 pk, een 1.4 met 140 pk of een 1.5 met 160 pk. Topmodel is de GT, waarvan de 1,6-liter T-GDI 204 pk levert. Dieselrijders krijgen altijd de 1.6 CRDi (115 pk) en sinds 2020 is er een plug-in hybride Ceed. De meeste ervaringen op AutoWeek.nl hebben betrekking tot de compacte 1.0, die over het algemeen prima bevalt. Deze eigenaar is er bijvoorbeeld zeer over te spreken. “Ik blijf elke keer weer genieten van het lekkere motortje, dat ‘snort als een poesje' en zeer direct oppakt. De motor is soepel, snel, stil en met een lekkere roffel, wat wil je nog meer.”

Een ander omschrijft eveneens een katachtige attitude, maar op een andere manier. “Het is een apart motortje. Best pittig, maar ook wispelturig. Soms denk ik: Zooo da's vlot, maar soms is het van: kom op nou!” Wie kiest voor de 1.5 T-GDI krijgt volgens deze bestuurder een zeer prettige motor. “Het gaat als de spreekwoordelijke brandweer, wat een power! Voelbaar meer dan de oude 1.4 met 140 pk die ik ook gereden heb. De motor is stil, snel en krachtig in elk toerengebied; echt een genot om te rijden.” Wie kiest voor deze 1.5 in combinatie met DCT-automaat moet volgens de eigenaar van zo’n auto rekening houden met twee aandachtspunten. “De automaat heeft enige tijd nodig als je schakelt naar z’n voor- of achteruit. Blijft irritant bij straatje keren. En als je het gaspedaal te diep vloert hebben de voorwielen de neiging door te slippen.”

Onder de streep lijkt Kia een goede allrounder te hebben geproduceerd. Het merk zou er goed aan doen de geluidsisolatie nog eens kritisch onder de loep te nemen. Afgezien daarvan zijn eigenaren goed te spreken over hun apostrofloze Koreaan.