Mercedes-Benz eVito - Test

Inmiddels is de zaak redelijk recht getrokken. De uitgaande eVito had met van 41,4 kWh een ondermaatse actieradius van 150 kilometer volgens WLTP, reden waarom ze bij Mercedes spraken van de eVito met ‘city range’. De nieuwe standaardaccu is nu 66 kWh groot, met volgens de fabrikant een bruikbare capaciteit van 60 kWh. Daarmee is het bereik nu 280 kilometer. Bovendien is er een snellaadfunctie bijgekomen. Bij de gereden Tourer zijn de specificaties anders, omdat het accupakket bij die versie 100 kWh groot is en het motorvermogen 150 kW. Bij de eVito is dit 85 kW op de voorwielen; de genoemde waarde is het piekvermogen, want ‘regulier’ is er 70 kW beschikbaar. Belangrijker is natuurlijk het koppel, dat in beide gevallen 360 Nm bedraagt. Daarmee is de eVito in de praktijk voor een bestelauto zeker vlot genoeg, want even vlot wegsprinten of behendig invoegen behoort altijd tot de mogelijkheden. Mercedes geeft een topsnelheid op van 100 km/h, dat optioneel kan worden aangepast op 80 of 120 km/h. Altijd doen, dat laatste, uit veiligheidsoverwegingen. Je wil immers een beetje reserve hebben, niet?

Peddels

Het rijden gaat probleemloos, vlot en soepel. En ook beter dan bij de vorige versie, omdat je als bestuurder voortaan controle hebt over het regenereren van remenergie. Anders dan bij de elektrische middenklassers van Stellantis gaat het niet om een eenvoudige knop die je in een programma brengt waarmee de auto sterker op de motor afremt, maar heb je de beschikking over heuse peddels achter het stuur. Erg prettig, omdat je daarmee heel nauwkeurig kunt inspelen op elke verkeerssituatie. Er is ook een automatische stand, die gebruikmaakt van de informatie van de verschillende veiligheidssystemen. Dat betekent via de radar vooruitkijken naar het verkeer en eigenhandig de juiste mate van recuperatie kiezen. En dat blijkt een kunstje dat de eVito heel aardig onder de knie heeft. Bovendien zijn er drie rijprogramma’s om uit te kiezen; per druk op de knop schakel je tussen maximaal besparen, normaal rijden en optimale prestaties. De normale stand biedt een uitstekend compromis. Na een gevarieerde, doch vrij korte rit was het gemiddelde verbruik volgens de boordcomputer 22 kWh/100 km. Erg netjes. Laden kan AC (0-100% met 11 kW in 6,5 uur) en DC (0-80% met 80 kW in 0:35 uur).

Klep

De eVito is leverbaar in de twee langste uitvoeringen met standaard een achterklep; twee deuren zijn er tegen meerprijs. Het laadvolume is 6,0 of 6,6 m3, met laadvermogens van respectievelijk 890 en 860 kilo, geen uitschieters in dit segment. Veel essentiële zaken zijn wel aanwezig, zoals een elektrisch verwarmbare en verstelbare buitenspiegels, een verwarmbare bestuurdersstoel, airconditioning, regensensor, boordcomputer en een multifunctioneel stuurwiel; jammer is dat de radio een meerprijs vergt. Mercedes-getrouw zijn er volop mogelijkheden om de auto verder royaal aan te kleden, onder meer met pakketten. Een nadeel van de Vito is dat zijn dashboard sowieso geen ruimte geeft voor de inbouw van moderne, grote displays, maar dat er een soort klein teeveetje is waarop je moet turen. Een ander punt van kritiek geldt voor de zitpositie, want zelfs wanneer je niet heel lang van stuk bent zul je merken dat de stoel niet ver genoeg naar achteren kan schuiven. En dat terwijl de scheidingswand waar je dan tegenaan botst nu al een flink stuk de laadruimte binnenkomt. Daarover gesproken: doordat het accupakket netjes onder de vloer is weggewerkt, is de laadruimte van de eVito even groot als bij het reguliere model. De prijzen beginnen bij € 45.725, inclusief vier jaar onderhoud.