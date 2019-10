Mazda CX-30 - Volkswagen T-Roc - Dubbeltest

Kijk naar het gemiddelde gamma van een volumefabrikant van vijf jaar geleden en je ziet nu een wildgroei aan hoge modellen. Zo zette Volkswagen binnen twee jaar naast de Tiguan de T-Cross, de T-Roc en de Tiguan Allspace in de showroom, en niet omdat fabrikanten de consument SUV’s en cross-overs door de strot moeten duwen. De automobilist vraagt erom. Mazda doet dapper mee aan de invulling van de groeiende vraag naar

die modellen en vond een niche tussen de CX-3, een compacte cross-over op basis van de Mazda 2, en de grote CX-5. Die laatste heeft de Mazda 3 als basis, maar is dermate groot dat er tussen de CX-3 en de CX-5 plek was voor nog een model. Dat werd dus de CX-30. Waarom die type-aanduiding en niet CX-4? Een Mazda met die naam bestaat, maar dat is een ander type cross-over, voor de Chinese markt. Om verwarring te vermijden, koos Mazda voor het getal 30, waarmee wordt afgeweken van de typeaanduidingen met één cijfer. Omdat de CX-5 het mag uitvechten met modellen als de VW Tiguan, de Opel Grandland X of de Peugeot 3008 zoeken we het met CX-30 in de vijver van de T-Roc, de Toyota C-HR en de Kia XCeed. Die laatste was nog niet beschikbaar in de week dat we de CX-30 reden, de T-Roc wel. De C-HR was welkom, maar er komt een facelift van die auto, dus dat doen we later.