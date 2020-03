Volkswagen T-Roc cabriolet geprijsd

In Nederland verlaat een T-Roc Cabrio de showroom vanaf € 36.600. De dakloze cross-over beschikt dan over de handgeschakelde 1.0 TSI met 115 pk en wordt in een Style-jasje gehesen. Deze versie is standaard voorzien van onder andere climatecontrol, adaptieve cruisecontrol, parkeersensoren rondom en het multimediasysteem met een 16,5 cm breed kleurenscherm. Deze Style-versie is ook beschikbaar met de krachtigere 1.5 TSI. Naast 35 pk extra is deze standaard voorzien van een zeventrapsautomaat. De vanafprijs bedraagt dan minimaal € 39.850 toe.

Die laatste motorisering is ook leverbaar als luxere R-Line. Die krijgt een extra sportieve uitstraling met R-Line bumpers, dorpels en andere wielen. Ook led-koplampen, een groter centraal scherm en een sportief onderstel behoren tot de standaarduitrusting. In Nederland kost de auto dan minimaal € 44.700. De configurator van de T-Roc Cabrio is sinds vandaag in de lucht en nog deze lente krijgen de eerste eigenaren de sleutels overhandigd.