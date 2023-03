In deze Koopwijzer ontleden we één specifiek model: de Volkswagen Golf VII 2.0 TSI GTI. De Golf is tijdloos, maar moet natuurlijk wel met zijn tijd meegaan. Dat lukt hem heel aardig. En de GTI? Dat is een geval apart, en wel in positieve zin. Alles wat je moet weten over generatie 7 als occasion!

Terug naar de vorige eeuw. Twee jaar na de komst van de Golf, de auto die Volkswagen voor eeuwig verloste van het Kever-juk, verschijnt de GTI. Het is een lichtgewicht spring-in-’t-veld die vele tongen losmaakt en vervolgens vele harten voor zich weet te winnen. Tussen 1976 en 2012 groeit de GTI flink, zowel in gewicht als in vermogen. De auto gaat van 110 pk bij een gewicht van 810 kilo naar 220 pk bij 1.370 kilo. Is dat vooruitgang, of de wet van de remmende voorsprong? Helaas verliest de Golf GTI tussen 1983 en 2005 bij elke generatiesprong iets van zijn glans en sportiviteit.

Sinds generatie V straalt het model echter weer, met de beroemde pook met de golfbalknop en de befaamde Schotse-ruitbekleding. Met editie VII, die wij hier in de schijnwerpers zetten, promoveert Volkswagen de GTI vanaf 2012 tot een heuse allrounder. Er zijn meer vermogensvarianten, de DSG-bak is weer van de partij, evenals een overigens weinig populaire driedeurs carrosserie. In 2017 ondergaat de Golf als geheel een facelift en komt de nog krachtiger GTI TCR de ge­lederen versterken.

Let op oxiderende wielen bij een GTI

Bij Nijburg Automotive in Apeldoorn staat een ‘heel echte’ Golf 2.0 TSI GTI met zesbak voor ons klaar. Zie je hoofd er maar eens bij te houden bij de aanblik van de Tornado-rode GTI. Probeer je te concentreren op eventuele gebruikssporen in de bekleding, beschadigingen (bijvoorbeeld snel oxiderende wielen) of schades in plaats van je voor te stellen hoe is het is om straks onderweg te zijn met deze auto.

Is een Golf GTI een liefhebbersauto?

Is een Golf GTI nu wel of niet een liefhebbersauto? Ja, luidt het overtuigde antwoord, eentje waarvan volop wordt genoten en die veel kilometers onder zich door laat glijden. Doordat hij je verleidt gebruik te maken van zijn potentieel, kan de techniek daaronder lijden. Dat geldt allemaal niet voor ons fotomodel, dat in tien jaar tijd slechts 96.000 kilometer op zijn teller heeft gezet. Het is een origineel in Nederland geleverde Golf. Die eigenschap is iets waarvan aanbieder Nijburg zijn specialiteit maakt. De proefrit brengt niet veel bijzonders aan het licht. Krakende voorveren en geluiden uit de onafhankelijke achterwielophanging, zaken waar de Golf VII berucht om is, schitteren bij deze auto door afwezigheid. Mocht je gaan proefrijden: laat de ­ventilator en de radio dan uit en concentreer je op die geluiden. Zijn ze er, dan hoef je heus niet om te draaien: nieuwe schokdempers achter, bussen of kogels in de draaipunten vóór of het aandraaien van de subframe­bouten kunnen hem weer stil krijgen.

Nu we toch onderweg zijn, loodsen we de pook door alle versnellingen. We hebben extra aandacht voor de achteruit, want die kan af en toe weigeren. Dat komt door een verlopen afstelling van het kabelmechanisme. De koppeling heeft het in snelle auto’s als een Golf GTI meestal zwaar te verduren. Voel daarom hoe hoog hij opkomt. Als je een exemplaar met DSG-bak in het vizier hebt, check dan of de olie daarvan elke 60.000 kilometer is ververst en of de bak schokvrij schakelt. Het kan evenmin kwaad om even ferm te remmen, want dan voel je meteen of de remschijven krom zijn.

Vaak is een GTI getuned

Er is één motor leverbaar geweest (de EA888), die met software is aangepast voor de verschillende uitvoeringen. Er zijn ook legio GTI’s naar de tuner gestuurd voor meer vermogen en koppel en voor de montage van een stoerder klinkende uitlaat. De EA888 is een sterke motor, met een paar opvallende eigenschappen. Voordat we er überhaupt bij komen, stuiten we op een mogelijk gebroken behuizing van de ontgrendelingskabel. De plastics waarin de kogeltjes van beide uiteinden van de kabel huizen, breken vaak. Als het eenmaal is gelukt de kap te openen, ga je stapsgewijs langs mogelijke kwalen.

EGR-problemen zijn ook van deze eeuw, evenals bobines die de geest kunnen geven. Het is voelbaar bij inhouden en zichtbaar door het ‘check engine’-lampje in het instrumentarium of oproepbaar door de OBD. Waterpomp- en thermostaatlekkage (ze vormen één geheel en zijn van kunststof) komen ook geregeld voor. De lekkages vinden intern plaats en komen aan het licht door geur: koelvloeistof die ontsnapt aan het systeem ruikt zoetig. In het geval van de 2.0 TSI loopt de vloeistof zo de stekker van de koelvloeistoftemperatuurmeter in en vreet de kabelboom op. Controleer meteen het expansievat waaruit de vloeistof kan ontsnappen. Loop even onder de auto door en controleer de kunststof carterpan en de plug. De laatst­genoemde dient bij elke beurt te worden vernieuwd en hij moet dan met precies het juiste koppel worden aangedraaid om schade te voorkomen aan de schroefdraad van het kwetsbare kunststoffen onderdeel.

Terugroepactie voor nieuwe benzinepomp

Tussen 2015 en 2017 bouwde Volkswagen de IHI-turbo van het type 702 in en die kan voor problemen zorgen. Aan de hand van het VIN (chassisnummer) kun je uitvinden of jouw kandidaat ermee is uitgerust. De GTI’s geproduceerd in 2015 en 2016 mochten in het kader van een terugroepactie terug naar de garage voor een nieuwe benzinepomp in de tank. Symptomen zijn benzinelucht in het interieur, een oplichtend ‘check engine’-lampje en verlies aan motorvermogen. Aan de hand van het VIN kun je ontdekken of jouw auto terug is geweest.

Laat je nu alleen niet afleiden door bovenstaande opsomming; het gaat immers om mogelijke problemen die zich in de praktijk lang niet altijd manifesteren. De Golf GTI van de zevende generatie is in beginsel een betrouwbare auto. Een Golf is trouwens immuun voor elke aanval op zijn reputatie en dat geldt nog sterker voor de GTI. Afgezien van de turbo, de koeling en een paar mogelijke waterlekkages valt de lijst met potentiële problemen mee. Veel hangt bovendien af van de staat van onderhoud, dus de liefde die de eerdere eigenaar of eigenaren voor de auto hebben getoond. Het is zaak een volledig onderhouden Golf te traceren, voorzien van een sluitende historie aan de hand van het digitale serviceoverzicht. Is dat allemaal in orde, dan heb je er veel plezier van. Tot slot willen we de bijzondere versies aanhalen; de GTI Clubsport die verscheen ter ere van het veertigjarige jubileum en de TCR zijn nogal zeldzaam, terwijl de Performance met zijn sperdifferentieel het meest is gezocht.