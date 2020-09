Kia XCeed 1.6 GDi PHEV – Toyota C-HR 1.8 Hybrid - Dubbeltest

Zeg hybride en de gedachten gaan waarschijnlijk direct uit naar pionier Toyota. De concurrentie doet er inmiddels alles aan om dat te veranderen, want de plug-in hybride is voor veel merken het ultieme wapen om de gemiddelde vlootuitstoot naar de door de EU vereiste 95 gram te krijgen. Kia doet dat nu door de Ceed SW en de XCeed te voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn. Toch doen we de Koreanen tekort als we ze zonder pardon onder de laatkomers scharen. Kia bood immers in 2012 al een hybride versie van de Optima aan, terwijl de hybride Niro al jaren razend populair is. Kia wil zijn klanten echter nadrukkelijk niet in één bepaalde richting duwen, maar zet in plaats daarvan liever in op het bieden van zoveel mogelijk keuze. Dat verklaart waarom de Niro er behalve als reguliere hybride ook als plug-in hybride en als EV is, terwijl de benzine- en dieselversies van de Ceed en XCeed (sommige zelfs met mild hybridondersteuning) nu gezelschap krijgen van een plug-in versie.

De aandrijflijn van de XCeed 1.6 GDi PHEV DCT6, zoals de auto voluit heet, is ook in de Niro PHEV te vinden. Dat betekent dat de basis wordt gevormd door een atmosferische 1,6-liter viercilinder die volgens de zogenaamde Atkinson-cyclus loopt. De Koreanen volgen daarmee nadrukkelijk het voorbeeld van Toyota en doen het anders dan de meeste Europese concurrenten, die vrijwel standaard kiezen voor een opstelling met een bestaande, kleine turbobenzine- motor als basis. De Atkinson-motor is efficiënter en levert daardoor wat kracht in, maar dat gebrek kan bij een hybride worden opgevangen door de elektromotor. Het gevolg is een auto die ook bij een (bijna) lege accu zuiniger moet zijn dan een even krachtige benzinevariant met turbomotor.