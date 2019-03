Kia Optima - Renault Talisman - Dubbeltest

De populariteit van de SUV groeit nog steeds. Hij ziet er stoer uit, heeft een door veel mensen gewaardeerde hoge instap en beschikt over veel functionele ruimte. Om een idee te krijgen of er in de schaduw van de SUV nog een toekomst is weggelegd voor de stationwagon, zetten we twee modellen uit de grotere middenklasse naast elkaar: de Kia Optima Sportswagon en de Renault Talisman Estate met telkens de dikste benzinemotor waarmee ze verkrijgbaar zijn. De vraag is nu of het bij dit luxueuze duo nog om hun praktische eigenschappen draait of dat ze meer op prestige zijn gestoeld. Voor een hoge instap ben je bij deze auto’s aan het verkeerde adres, maar dat zal niemand verrassen. Te oordelen naar hun uiterlijk, lijkt het vooral om prestige te gaan; gelikte lijnen maken van beide stationwagons snelle verschijningen.

De techniek sluit daar keurig bij aan. Renault voorziet de Talisman TCe 225 van een 1,8-liter benzinemotor, die goed is voor 225 pk. Bij Kia is het Optima-gamma gewijzigd; de dikke 2,0-liter viercilinder met 245 pk is er niet meer bij. En zolang je niet voor elektrische ondersteuning gaat, is de topmotor nu de 1.6 T-GDi, die piekt bij 180 pk. Op papier is het verschil in motorvermogen erg groot, maar in de praktijk blijkt dat de karakters van de auto’s sterker worden bepaald door hun versnellingsbakken. Beide hebben een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Aan de potentie van de Renault-motor twijfelen we geen moment, alleen komt de kracht er niet zo lekker uit. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de transmissie en dan met name de elektronica daarvan. Het bepalen van het juiste schakelmoment gaat nog wel eens mis en het schakelen zelf verloopt ook niet altijd even verfijnd. Dat zorgt voor onrust. Bij het wegrijden lijkt het alsof de bak twijfelt om de koppeling te laten aangrijpen. Dat is jammer. Van dezelfde automaat-leverancier kennen we vergelijkbare transmissies, die in Mini’s en voorwielaangedreven BMW’s een stuk geciviliseerder werken. Wellicht is het bij de Renault een kwestie van kalibreren.

Bij Kia hebben ze één en ander beter onder controle. Daar zorgt de elektronica voor de juiste timing en verloopt het schakelen zonder horten of stoten. Soms is een sprongetje van de toerentellernaald de enige aanwijzing dat er wordt geschakeld. De motor van de Kia is in vergelijking met die van Renault meer van het goedmoedige soort; hij sprankelt iets minder. Mede dankzij de alertere versnellingsbak hebben we echter geen moment het gevoel dat we in de Optima iets tekortkomen. Dat is wat telt; bij een snelle inhaalactie op een provinciale weg gaat het immers om de juiste combinatie van motor en transmissie.