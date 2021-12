Als je als klein merk onderdeel bent van een groot concern, dan kun je zo nu en dan eens winkelen in het onderdelenmagazijn van de collega’s. Zo kwam de vijfcilinder van de Audi RS3 terecht in de neus van de Cupra Formentor VZ5 die daarmee een echte pretfabriek werd. Een test met een versie die overigens aan onze neus voorbij gaat. Is dat jammer?

Eerst maar even de typeaanduiding van deze Formentor uitleggen, die veel weg heeft van een griepvariant. VZ is kort voor het Spaanse ‘veloz’, wat ‘snel’ betekent en de 5 staat voor het aantal cilinders dat de dwarsgeplaatste motor heeft. Die vijfcilinder is geen onbekende, want Audi gebruikt hem al in de RS Q3 en de RS3. Op papier is er overigens sprake van een klein verschil, want in de hiervoor genoemde modellen uit Ingolstadt heeft deze motor een vermogen van 400 pk, maar de Spaanse broeders geven ‘slechts’ 390 pk op. Of de tien paarden ook werkelijk ontbreken of dat het een marketing­beslissing is zouden we uitsluitend kunnen vaststellen met een rollenbank, maar die hebben we niet, en die gaan we ook niet opzoeken. Voor deze eerste kennismaking zijn we namelijk op de Lausitzring in het oosten van Duitsland. Dat is een 3,2 km lang circuit, dat zeer geschikt blijkt voor een eerste indruk van deze nieuwe Cupra. Twee rechte stukken, een paar lange doordraaiers en een handvol uitdagende korte bochten volstaan.

Serieus werk

Met de startknop op het stuur komt de boel tot leven. Ook voor wie niet in de auto zit is de typische roffel van een oneven zuigeraantal waarneembaar, met dank aan de schuin boven elkaar geplaatste uitlaat­pijpen aan weerszijden van de achterbumper. Een 2,5 liter turbomotor met 390 pk dus, vermogen dat beschikbaar is vanaf 5.700 tpm, en een maximum koppel van 480 Nm. De aandrijflijn van deze Formentor VZ5 is altijd voorzien van een zeventraps DSG en vierwielaandrijving. Maar het bleef niet alleen bij het gebruik van een andere krachtbron. Ten opzichte van de 310 pk sterke viercilinder werd ook het onderstel flink aangepakt. Zo staat de auto staat tien mm lager en de adaptieve schokdempers kennen maar liefst vijftien instellingen, die worden gekozen op basis van de rijmodus die de berijder heeft gekozen en de conditie van de weg. Bovendien verdeelt een elektro-hydraulische torque splitter op de achteras nog de aandrijfkrachten tussen links en rechts, zodat in bochten de auto nog wat dynamischer aanvoelt. Kortom, Cupra heeft serieus werk gemaakt van zijn nieuwe topmodel.

Het spreekt vanzelf dat hij lekker vooruit gaat op de rechte stukken. De vijfcilinder is krachtig en sleurt er gemakkelijk aan. Vanaf 160 km/h nog even het pedaal wat dieper intrappen en hij geeft nog een extra duwtje in de rug, ondertussen vervaarlijk grommend. Maar de lol zit hem natuurlijk vooral in de bochten. Die verwerkt hij met groot gemak, zeker als je bedenkt dat het helemaal geen lichte auto is. En omdat de Formentor een cross-over is, ligt dat zwaartepunt ook nog eens hoger. Maar hij voelt werkelijk lichtvoetig aan. De Spanjaard volgt gemakkelijk de stuur­bewegingen en is op de vochtige baan iets onderstuurd. Bij het uitaccelereren trekt hij dan weer mooi recht. De remmen grijpen naar behoren in en je kunt met deze auto echt goed stevig doorremmen.

Slechte nieuws

Na al dit gejubel is het tijd voor het slechte nieuws. We brengen de onheilstijding voorzichtig, in stapjes. Om te beginnen gaat de Formentor VZ5 nooit een verkoopknaller worden. Want nu al staat vast dat er niet meer dan 7.000 stuks van de productieband rollen. Maar nog veel erger: de VZ5 komt helemaal niet naar Nederland, omdat voor ons is besloten dat alle Cupra’s een stekker moeten hebben. En die heeft hij niet. Dat is ontzettend jammer, want de Formentor VZ5 is precies de auto die belichaamt wat Cupra in onze ogen zou moeten zijn: exclusief, sportief en een beetje eigenzinnig.