Cupra volledig elektrisch in 2030

Het is de eerste keer dat Cupra, het van Seat losgeweekte, sportief georiënteerde merk, een dergelijke ambitie uitdraagt. Tot 2025 is de tijdlijn van modelaankondigingen al bekend. Hoe Cupra de elektrificatie van het aanbod in de jaren daarna gaat vormgeven, is nog niet duidelijk. Dit jaar komt de Cupra Born in november op de markt, Cupra's equivalent van de Volkswagen ID3 en de eerste EV van het relatief jonge merk. In 2024 volgt de Tavascan, een sportiever alternatief voor de Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq. Weer een jaar later komt de productieversie van de op de IAA aangekondigde UrbanRebel Concept op de markt. Zo extreem als het studiemodel gaat de uiteindelijke productieversie hoogstwaarschijnlijk niet worden.

Cupra mag binnen het concern het spits afbijten met die compacte EV. "We lanceren hem eerst als Cupra en zullen de acceptatie van elektrische auto's door de klanten nauwlettend in de gaten houden", aldus Cupra-CEO Wayne Griffiths. Daarmee fungeert het merk dus in feite als een soort proefkonijn voor de ID Life van Volkswagen, waarvan de productieversie ook in 2025 op de markt moet komen.. Naast de elektrificatie werkt Cupra hard aan het uitbreiden van het eigen dealernetwerk. Naast Mexico City en Hamburg heeft Cupra de zogeheten 'City Garages' in de planning staan voor Milaan, Madrid, Rotterdam, Lissabon en Berlijn. Ook aan de andere kant van de wereld opent Cupra een showroom: in 2022 moet het merk ook vertegenwoordigd zijn in Sydney.