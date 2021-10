Cupra Born One – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Net als zijn tweelingbroertje Volkswagen ID3 is de Cupra Born er in eerste instantie in een beperkt aantal introductie-uitvoeringen. De Cupra blijkt de betere deal.

Cupra Born Business One

€37.990

De Volkswagen Group houdt er een interessante introductie-strategie op na bij de elektrische modellen. Waar een introductiemodel vaak een behoorlijk afgeladen uitvoering voor een scherpe prijs is, bood Volkswagen de ID3 1st aan als 1st, 1st Plus en 1st Max. Alledrie kregen ze bepaalde uiterlijke kenmerken mee, maar verder bleek de uitrusting niet sterk af te wijken van de later gepresenteerde reguliere versies.

Bij de Cupra Born, in feite dezelfde auto, zien we een soortgelijk patroon. Hier heten de introversies ‘One’ en is er onderscheid tussen de Business One, de Adrenaline One, de Performance One en de Copper Edition One. Wij kiezen vast voor de Business One en gaan ervan uit dat de toekomstige basisversie daar nauwelijks vanaf zal wijken, precies zoals dat bij de ID3 het geval was.

Op die laatste regel is één uitzondering: de aandrijflijn. Cupra heeft al aangekondigd dat de Born gewoon leverbaar wordt met de 150 pk en 45 kWh, maar alle introductievarianten krijgen – net als bij de ID3 – 204 pk en 58 kWh mee. De prijs zakt in de toekomst dus nog wel, maar dat gaat dan ten koste van snelheid en rijbereik.

Aan de buitenzijde laat de Business One zich herkennen aan zijn bijzondere 18-inch wielen in donkergrijs, daar waar de andere uitvoeringen op 19- of 20-inch met bronzen accenten staan. De rest van de auto is trouwens ook grijs, van het grondverf-achtige soort dat ook bij de ID3 gratis is. Cupra noemt het ‘Vapor Grey’ en het combineert zowaar best lekker met het standaard aanwezige brons in de voorbumper. Buiten de wielen is er maar één andere manier om te zien dat je met het instapmodel van doen hebt: de achterste zijruiten zijn bij de basisversie net zo helder als de voorste. Voor de rest is alles gelijk, inclusief de led-koplampen en -achterlichten. Opvallend, want bij de ID3 zit daar wel variatie in.

Vanbinnen lijkt de schade eveneens mee te vallen. Zo noteren we ook bij de simpelste Cupra Born een 12-inch scherm, daar waar de ID3 het met 10 inch moet doen. Nog een verschil: de Cupra Born heeft in tegenstelling tot de ID3 1st standaard een achteruitrijcamera. Ook de kuipstoelen van de sportief ingestelde Born zijn uiteraard specifiek voor de Cupra.

De eenvoudigste Born lijkt zelfs meer dan de andere uitvoeringen op de ID3, omdat de hoge ‘brug’ tussen de voorstoelen ontbreekt. Daarmee mis je volgens Cupra een sportief cockpitgevoel en volgens ons in ieder geval een groot afsluitbaar opbergvak. Wat rest, is het veel lagere onderdeel dat ook in de ID3 te vinden is. Het interieur van de Business One oogt daardoor duidelijk eenvoudiger dan dat van de overige versies, die ook hoogwaardiger bekleding en elektrisch verstelbare stoelen meekrijgen.

Wat missen we nog meer? Wel, het lijkt erop dat de bagageruimte minder fraai is afgewerkt bij de Business. Een opbergvak voor laadkabels schittert volgens de prijslijst namelijk door afwezigheid, dus reken niet op een flexibele laadvloer. Ook doet de Business het als enige zonder ‘keyless entry’ en verlichte portiergrepen.

Wat er wel op zit, is heel goed vergelijkbaar met de eenvoudigste Volkswagen ID3 1st, die overigens ook exact hetzelfde kostte. Ook bij Cupra krijg je standaard draadloze Android Auto en Apple CarPlay, standaard stoel- en stuurverwarming, adaptieve cruisecontrol en climatecontrol met twee zones mee. We missen ten opzichte van de ID3 dus niets, terwijl de Born hier en daar wel wat extra’s heeft. Daarmee is de conclusie eenvoudig: de Born Business One is een nipt betere deal dan de ID3 1st was.