Cupra Formentor - Afscheid duurtest

Het is een plug-in hybride in een unieke verpakking, want de ­Formentor is tot nu toe de enige Cupra die geen zustermodel onder de vlag van Seat heeft. Het model valt in de smaak: het is een stoere verschijning, en zeker geen dertien-in-een-dozijn-SUV. Of is het meer een cross-over? Hij valt op met zijn bijzondere, matte lak, die Performance Matt Black/Silber heet. Het is dus geen wrap, maar echte lak die een meerprijs van 2.545 euro vergt. Je moet wel weten dat de lak zeer besmettelijk is voor vette vingers. En aangezien je toch echt af en toe de ­laadklep moet openen, ga je daar zeker ­tegenaan lopen. Ook het rijden viel in de smaak, omdat de Formentor op dit vlak geen typische SUV is. Zijn vrij lage design en lage zit in heel goede (sport)stoelen en de ­fijne zitpositie geven je bijna het ­gevoel in een hatchback te zitten. Bijna, want een vergelijkende test met de Cupra Leon toonde aan dat die nog wel een tandje sportiever is, vooral vanwege het lagere zwaartepunt.

In de winter 40 kilometer ver elektrisch

Onze 1.4 e-Hybrid VZ Performance is een 245 pk sterke plug-in hybride. In de zomer heeft hij met een volle accu een range van 50 kilometer, in de winter kom je maximaal tot 40 kilometer. Op elektrokracht blijf je ver van de echte Cupra-experience vandaan, maar als je alle kracht aanspreekt en de benzinemotor meedoet is de Formentor serieus vlot. Hoe heftig deze auto kan zijn, ervoeren we toen we de Formentor met Audi RS3-motor erbij haalden. Die 390 pk sterke beul laat zien wat een dynamiek er in de cross-over schuilt. Dan heb je ook een echte vijfpitter-sound en geen nepgeluid zoals in onze duurtester, waarin de ­kenmerkende roffel van een benzinemotor op volledig kunstmatige wijze wordt ­opgewekt.

Inplug-gedrag en soort ritten bepalend voor verbruik

Het gemiddelde verbruik valt of staat met je inplug-gedrag en of je veel korte of lange ritten maakt. Wij zijn over de gehele duurtestperiode, waarin we ruim 14.000 kilometer hebben afgelegd, op een gemiddelde van 4,3 l/100 km uitgekomen. Op alleen de benzinemotor rij je zo’n 6,6 l/100 km. Aan het eind van de periode constateerden we dat er een raamstrip was verdwenen. Was het de wind? Een dief, die er zelf ook eentje was verloren?

Verder gebeurde er niets opvallends en kunnen we concluderen dat het misschien niet de meest praktische SUV is die je kunt kopen, maar wel een van de best ogende en rijdende in dit segment. Al is er wel een ­kaper op de kust en die mag binnenkort ­laten zien of hij een serieuze bedreiging is voor deze originele Cupra. Je leest het in de dubbeltest met de Cupra Formentor VZ 14 e-Hybrid, een andere dus, die we naast een Peugeot 408 zetten.