Test: Audi A6 Avant 55 TFSIe

De Audi A6 Avant is er nu ook als plug-in hybride 55 TFSIe. In een test kijken we of deze nieuwe premium-stekkerstationwagon het laden op stand goed beheerst.

Gelukkig zijn ze er nog altijd, die traditionele stationwagons in de zogenaamde executive-klasse. Net zo praktisch als een SUV, maar door de lagere daklijn vooral een stuk eleganter en minder macho dan hun hoog op de wielen geplaatste zustermodellen. Het valt tegenwoordig gewoon op als je een Audi A6, Mercedes E-klasse of BMW 5-serie met een vers kenteken ziet rijden. Gelukkig hebben we door de komst van een nieuwe motorversie in de Audi A6 Avant weer eens aanleiding om zo’n chique combi’s te testen. En als er al nieuws is in dit segment, dan betreft het negen van de tien keer de komst van een PHEV-versie. Audi heeft op dit moment alleen de 55 TFSIe met 367 pk als plug-in A6 Avant, maar de 299 pk sterke 50 TFSIe van de A6 sedan zal ook snel zijn weg naar de stationwagon vinden.

32 kilometer elektrisch

Audi hangt in de A6 Avant 55 TFSIe een 2,0-liter viercilinder benzinemotor van 252 pk. Die is gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling, waarin de 143 pk sterke elektromotor is verwerkt. Het accupakket heeft een capaciteit van 14,1 kWh en daarmee moet je volgens de fabrikant 56 kilometer ver kunnen komen. We halen de auto echter op in de koudste week van het jaar, waarbij de gemonteerde winterbanden door de vele sneeuw op de weg goed van pas komen. Het zijn echter omstandigheden die inhakken op het bereik dat de accu’s kunnen bieden. We komen met de Audi uit op een elektrisch bereik van 32 kilometer. Het elektrisch rijden vraagt zoals bij elke plug-in hybride om een voorzichtige gasvoet; die laat de auto met voldoende energie in het accupakket geheel elektrisch rijden. De transmissie pakt dan ook zijn schakelmomenten, door de koppeling van elektromotor en transmissie. De overgang tussen rijden op stroom en benzine voelt verfijnd aan en verloopt vloeiend. Je merkt dat de Audi vlot vooruit komt wanneer de elektrokracht als enige in actie komt. Om dat te bewerkstelligen, dien je Drive Select van de A6 in Efficiency te zetten. Ga dan wel heel beheerst met het gaspedaal om, want anders springt de benzinemotor alsnog bij. Op de sprint van 0 naar 100 km/h slaat de Audi een prima figuur. In 5,6 tellen schiet hij voorbij de landelijke limiet die overdag geldt op onze snelwegen. De tussensprint van 80 naar 120 km/h gaat in een verbluffende 3,3 tellen. Jammer is wel dat een volgascommando kortstondig wat denkmomenten van alle regelunits oplevert. Twee motoren die elk afzonderlijk pieken, maken vol accelereren met een dergelijke samengestelde aandrijflijn tot een heel andere ervaring. De Audi rijdt het fijnst in het middengebied, als je hem lekker vlot laat presteren, zonder het onderste uit de kan te willen halen.

Minder liters

Het is jammer van de geslonken laadruimte ten opzichte van andere A6 Avants, want als plug-in hybride biedt hij nog maar 405 liter bagageruimte en zonder die extra techniek is dat 565 liter. De tankinhoud van de Audi bedraagt slechts 52 liter en dat houdt ook al niet over. Een schrale troost is dan weer dat de benzinemotor wel redelijk zuinig is. Bij de verbruiksmeting zonder stekkergebruik komen we 13 kilometer op een liter. Voor het laden heeft de auto een stekkergat linksachter, gespiegeld aan de tankopening. Sluit je de laadkabel daarop aan, dan kan het accupakket met 7,4 kW worden geladen.

Met zijn interieurs gooit Audi al jaren hoge ogen: mooie leren afwerking aan de bovenzijde van het dashboard, veel schermen met een zogenaamde haptische aanraakfunctie, waarbij het voelt alsof je een knop indrukt en schitterende grafische weergaves. De zitpositie is laag en het stuur kan ver naar je toe. Ergonomisch lijkt de oplossing van de twee schermen prima; het onderste centrale scherm is er voor onder meer de directe bediening van de klimaatregeling en je vindt er een directe knop naar de EV-functies. Ook het Drive Select-menu voor de rijstanden is snel toegankelijk. Dat geldt niet voor andere zaken, want daarvoor ben je nogal lang aan het klikken.

Wat het rijden betreft is duidelijk dat je een A6 niet moet kopen als je van sportief sturen en een dynamisch rijgedrag houdt. Daarvoor voelt hij te indirect en te afstandelijk aan. Een comfortabel onderstel heeft hij gelukkig wel. Bovendien ligt hij als een blok op de weg. Het onderstel van de auto zit tussen het uitgesproken comfortabele van de Mercedes E-klasse en het dynamische (zonder hard of stoterig te zijn) van een BMW 5-serie in. Die auto’s slaan we qua rijeigenschappen hoger aan dan de A6. De veiligheids- en hulpsystemen in de Audi zijn van hoog niveau, waarbij de auto vooral in de Efficiency-modus weerstand in het gaspedaal biedt als het harder gaat dan de toegestane snelheid. De auto ziet verkeerssituaties aankomen en gaat vroeg voor het naderen van een rotonde bijvoorbeeld al snelheid minderen.