Abt geeft Audi A6 Allroad tot wel 408 pk

Geen enkele Audi kan aan Abt’s klauwen ontsnappen, want de Duitse tuner zet nu zijn nagels in de Audi A6 Allroad. Het resultaat is, zoals vaker, meer vermogen en nieuwe wielen.

Abt heeft voor drie motoren uit de A6 Allroad een opleukfeestje klaarstaan. Beginnend bij de benzinemotor; de 55 TFSI krijgt 20 procent meer vermogen. De 340 pk waar het blok van nature goed voor is, wordt opgepompt tot 408 pk. Het maximaal koppel neemt van 500 tot 550 Nm toe. Op het gebied van diesels begint Abt met de opwaardering van de 50 TDI. In plaats van 286 pk en 620 Nm is het blok na Abt’s ingreep goed voor 330 pk en 670 Nm koppel. Ook de 55 TDI kan op Abt’s ‘Engine Control’ rekenen. De 349 pk van het blok worden dan opgepoetst tot 384 pk. Het koppel neemt met 60 Nm toe tot 760 Nm.

Voor wie aan de buren graag wil laten horen dat zijn A6 Allroad is opgeleukt door Abt, hebben de Duitsers goed nieuws. Met Abt Sound Control voor het uitlaatsysteem brult de opgehoogde A6 er hartstochtelijk op los. Ook voor iedereen met een oog voor detail heeft de tuner een leuk hebbeding in de webshop gestopt: er is een Abt-startknop beschikbaar. Zoals we van Abt gewend zijn, liggen er ook wat unieke wielen klaar voor de Audi. Er liggen twee soorten lichtmetalen wielen klaar in de webshop van Abt: de GR- en de FR-lijn. De GR kan als 20-inch worden besteld, de FR is er in diezelfde maat of als 21-inch.