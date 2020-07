Audi A4 – Mazda 6 - Dubbeltest

Van compacte Q2 tot oversized Q8, in de Audi-showroom dingen vele SUV’s naar de gunst van de klant. Evengoed zijn ze bij Audi de gewone sedan niet vergeten, het is nog altijd een vertrouwde waarde in het programma. Sterker nog: Audi heeft de A4 een grondige update gegeven en dat is best een opmerkelijke. Doorgaans gaat het bij een tussentijdse facelift namelijk om niet veel meer dan een licht gewijzigde vorm van de koplampen, een herindeling van de achterlichtclusters of wellicht een net iets anders gemodelleerde plooi in de bumper. Dit keer echter zijn ze in Ingolstadt beduidend verder gegaan. Zelfs het plaatwerk is aangepast. En ook het interieur bleef niet ongemoeid. Opmerkelijk is dat de metamorfose ook nog eens vrij vroeg in de levenscyclus van het model tot stand is gekomen; we zien bij Audi weleens complete modelwisselingen waarbij de verschillen kleiner zijn.

Hoe anders is de koers die Mazda vaart. De huidige 6 heeft in zijn achtjarige (!) bestaan slechts een paar kleine retouches ondergaan en met wat elektronische aanpassingen is de functionaliteit naar een hoger plan gebracht. Veel spannender maken ze het bij Mazda niet. Toch zijn er ook grote overeenkomsten tussen de A4 en de 6: ze opereren allebei aan de bovenkant van de middenklasse en dat doen ze met voorwielaandrijving en tamelijk eigenwijze motortechniek als basis. Zodoende hebben we de A4 in deze vergelijking met de 40 TFSI- motor, een tweeliter viercilinder benzinemotor met 190 pk, en de Mazda met de 2.5 SkyActiv-G 194 met (inderdaad) 194 pk, beide standaard in combinatie met een automatische transmissie. Met de genoemde motoren is de Mazda er als Luxury vanaf € 49.790 en de Audi voor drie mille minder als Launch edition Business. Audi biedt daarbovenop een lange lijst met opties om de auto naar eigen smaak mee aan te kleden of om de functionaliteit verder te vergroten. Zo’n lange optielijst heeft Mazda niet voor de 6; het basismodel is al behoorlijk compleet. Wie meer wil, kan voor € 1.000 extra de nog iets rijker aangeklede Signature-uitvoering bestellen. Of op het bestelformulier een paar losse opties aanvinken. Je komt dan weinig tekort.