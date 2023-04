Mazda 6 – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Mazda 6 Skyactiv-G 165 Centre-Line - € 43.790

De huidige, derde generatie van de Mazda 6 bestaat al sinds 2012. Normaliter is het daarmee allang tijd voor een nieuwe, maar dat zien we tegenwoordig ook steeds vaker anders. Met het oog op de naderende verplichte komst van EV’s loont het immers vaak niet meer om nog een compleet nieuw benzinemodel te ontwikkelen, zeker niet als dat benzinemodel in een segment opereert dat wereldwijd tanende is. Daarom kiest Mazda er wijselijk voor om de bestaande 6 voor een selecte doelgroep gewoon in productie te houden, zij het met telkens wat optische en technische updates.

De prijslijst is tegenwoordig vrij overzichtelijk. De Mazda 6 is er met twee verschillende benzinemotoren, met 165 en 194 pk. De motor is echter in alle gevallen gekoppeld aan een zestrapsautomaat. Welke motor je krijgt, is bovendien afhankelijk van de gekozen uitrusting. Duurdere versies zijn louter verkrijgbaar met het sterkere blok, terwijl de twee voordeligste varianten juist uitsluitend met 165 pk worden geleverd. Overigens gaat het niet om twee varianten van dezelfde motor, maar echt om twee verschillende vierpitters. De basismotor is een 2.0, de sterkere versie een 2.5. Het prijsgat tussen die twee ‘eenvoudige’ versies is trouwens vrij groot, want stap twee - Exclusive-Line – kost al meteen € 48.140. Dan krijg je wel meteen een vrij dikke uitvoering, want zo’n Exclusive-Line heeft zelfs stoelventilatie. In alle gevallen hebben we het trouwens over de prijzen van de sedanversie, maar houd in gedachten dat je voor €1.500 méér in een Mazda 6 Sportbreak stapt.

De eenvoudigste Mazda 6 is aan de buitenzijde vrij eenvoudig herkenbaar, want de relatief bescheiden 17-inch-wielen zijn uniek voor deze variant. De volgende stap staat meteen op 2 maten (!) groter. Led-koplampen zijn standaard, maar toch zit ook daar onderscheid met de adaptieve exemplaren van de andere versies. Privacy glass is – helaas voor de medestanders van ondergetekende- ook standaard, net als de verchroomde raamomlijsting en de fraaie, dubbele uitlaat. Qua kleur is er voor de ‘knakenrijder’ niets te kiezen: ‘Arctic White’ is de enige tint waarvoor geen meerprijs geldt.

Niks te klagen

Het interieur is uiteraard grotendeels bekleed met zwarte stof, al vinden we op het dashboard ook zwart kunstleer. De bestuurdersstoel laat zich handmatig verstellen, maar is wel in drie standen verwarmbaar. Ook de rest van de temperatuurhuishouding is in orde, dankzij een standaard climatecontrol-systeem met twee zones. Licht- en regensensor, een automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch inklapbare buitenspiegels en een stuurwiel vol knoppen zijn ook standaard. Met die knoppen bedien je onder meer de adaptieve cruise control, standaard op iedere Mazda 6. De auto beschikt ook over een rijstrookhulp, parkeersensoren voor en achter, dodehoekdetectie en een automatisch noodremsysteem. Een achteruitrijcamera is er ook. Meer nog: de auto heeft een ’360-graden-view-monitor’.

Op infotainmentvlak levert Mazda een vrij bescheiden 8-inch schermpje, maar wel met navigatie en DAB+-radio. Apple Carplay en Android Auto zijn ook present. Het geluid komt uit 6 speakers en dat klinkt vast redelijk, maar even ‘vast’ niet overdonderend. Het klapstuk van de uitrusting is zonder meer het head-updisplay, een voorziening die we elders alleen bij topuitvoeringen zien. Er is dan ook weinig te klagen aan boord van de basis-6, die eigenlijk alles in huis heeft wat je van een auto mag hopen.