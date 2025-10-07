Zwitsers dorp heeft opmerkelijke aanpak tegen sluipverkeer

Camera’s registreren de verblijfsduur van voertuigen, en wie te kort blijft hangen, betaalt, zo meldt het Duitse opinieblad Focus. De regel is sinds september van kracht en moet zogenoemd sluipverkeer tegengaan. Veel automobilisten weken bij drukte op snelwegen uit naar dorpen als Birsfelden, met toenemende verkeersdrukte en overlast tot gevolg.

De gemeente wilde dat aanpakken en besloot tot deze ingreep. De impact van de maatregel is groter dan verwacht. Waar de gemeente aanvankelijk op zo’n vijftien boetes per dag rekende, worden er inmiddels gemiddeld duizend boetes per dag uitgedeeld. Dat komt neer op een dagelijkse opbrengst van ruim 100.000 frank, oftewel meer dan een ton in euro’s.

‘Pesterij en geldklopperij’

Een deel van de inwoners en bezoekers is kritisch. Volgens een geciteerde weggebruiker gaat het om onnodige pesterij of zelfs geldklopperij. De gemeente zelf benadrukt dat het haar niet om de inkomsten gaat. De maatregel is volgens de autoriteiten bedoeld om de leefbaarheid te verbeteren, met minder verkeer, minder lawaai en meer veiligheid in het dorp.

Een complicatie zit nog in de navigatiesystemen die verkeer onbedoeld door het dorp blijven leiden, ondanks de nieuwe regels. De gemeente zoekt naar oplossingen om dit probleem aan te pakken.

Ook afsluitingen in Duitsland

Ook elders speelt het probleem van sluipverkeer. In Duitsland zijn vergelijkbare maatregelen genomen. In het Berchtesgadener Land zijn sinds september bepaalde dorpen op drukke dagen afgesloten voor doorgaand verkeer. Deze maatregel geldt op vrijdagen, weekenden en feestdagen en moet bewoners beschermen tegen de grote verkeersdrukte bij files op de nabijgelegen snelwegen.

Strijd nog niet gestreden

Toch is de strijd rondom deze surveillancemaatregelen nog niet gestreden. Hoogleraar strafrecht Monika Simmler schrijft in een bijdrage op LinkedIn: ‘Als ik de gemeente was, zou ik het geld nog niet uitgeven.’ De automatische bewaking zou volgens haar een ernstige inbreuk op de persoonlijke vrijheid kunnen vormen en mogelijk in strijd zijn met de grondwet.