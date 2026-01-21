Slecht nieuws voor toeristen die via Zwitserland naar het zuiden rijden. Het land zet grote stappen richting een nieuwe ‘doorrijtaks’. Wie enkel van grens tot grens rijdt zonder te overnachten, moet in de toekomst mogelijk extra betalen, bovenop het wegenvignet.

De verkeerscommissie van het Zwitserse parlement heeft met een overweldigende meerderheid (16 tegen 2) groen licht gegeven voor het controversiële plan. Daarmee krijgt het wetvoorstel, oorspronkelijk afkomstig van politicus Marco Chiesa (SVP), een cruciale duw in de rug.

Het gaat om een flexibele heffing. De prijs zou niet vastliggen, maar variëren op basis van de dag, het tijdstip en de verkeersdrukte. Op zwarte zaterdagen betaal je dus de hoofdprijs. Het doel is duidelijk: het transitverkeer ontmoedigen of spreiden om de lokale bevolking en de natuur te ontlasten.

Om te bewijzen dat je geen transittoerist bent, zou je moeten kunnen aantonen dat je een verblijf in Zwitserland hebt gehad, bijvoorbeeld door er te overnachten.

Nog niet definitief

Toch is de taks nog geen feit. De Zwitserse minister van Verkeer, Albert Rösti, toont zich sceptisch. Hij waarschuwt voor een logistieke nachtmerrie: alle grensovergangen zouden permanent gecontroleerd moeten worden, vermoedelijk via camera’s met nummerplaatherkenning.

Bovendien vreest men voor spanningen met de Europese Unie, hoewel de taks juridisch niet discriminerend zou zijn zolang hij voor iedereen geldt die niet stopt. Het voorstel verhuist nu naar het federale parlement (Nationale Raad), dat zich er waarschijnlijk in de lente over buigt.

Boete voor minder dan 15 minuten verblijf

Eerder al was er ophef over een Zwitserse maatregel waarbij automobilisten die zich korter dan vijftien minuten in het dorp bevinden, automatisch een boete van 100 Zwitserse frank (ongeveer 107 euro) krijgen. Camera’s registreren de verblijfsduur van voertuigen, en wie te kort blijft hangen, betaalt, zo meldt het Duitse opinieblad Focus.