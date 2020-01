Toyota moet term 'zelfopladend' laten vallen in Noorwegen

De hybride modellen van zowel Toyota als Lexus kunnen, zoals veel andere merken, dankzij regeneratief remmen elektriciteit winnen en gebruiken voor elektrisch rijden. Een stekker komt er niet aan te pas. Uiteraard is elektrisch rijden niet zo lang mogelijk als bij een auto mét stekker. De merken adverteren volgens de Noorse consumentenwaakhond echter op een misleidende wijze, waardoor het lijkt alsof de auto's 'gratis' weinig tot niet onder doen voor auto's die hun stroom wel betaald extern toegevoerd krijgen. Dat berichten diverse media op basis van een verklaring van de Noorse consumentenautoriteit.

Simpel gezegd krijgen consumenten voorgehouden dat er lange tijd 'gratis' elektrisch gereden kan worden dankzij stroom 'die tijdens het rijden bijgeladen wordt'. De consumentenwaakhond stelt dat 'het alleen natuurlijk geen perpetuum mobile is'. De 'gratis stroom' komt immers indirect van energie uit brandstof. Zinnen als "In Lexus-hybrides kost de kracht altijd hetzelfde: absoluut niets" en "Onze hybrides produceren de kracht zelf, zelfs tijdens het rijden", moeten worden geschrapt.

Een ander pijnpunt zat hem volgens de waakhond eerder nog in de stelling dat auto's van Toyota en Lexus 'tot 60 procent elektrisch kunnen rijden in stadsverkeer'. Men vond dit in 2017 misleidende marketingtaal, omdat er geen realistische en openbare tests zouden zijn waarbij dat in de praktijk ook zo tot uiting komt. Op heel korte ritjes is het misschien mogelijk, maar dat was volgens de aanklager echter niet het beeld dat de consument bij deze advertentie zou krijgen. Er zou een te positief beeld ontstaan. Verder 'is alles van 0 tot 59 procent nog correct volgens de advertentie, alleen ziet de klant 60 procent staan en moet dat dus ook correct en waarneembaar zijn'. Ook zouden destijds de in advertenties afgebeelde modellen niet allemaal in de buurt van die claim kunnen komen.