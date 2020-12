Naoorlogse Volkswagen Kever 75 jaar oud

Het is deze week 75 jaar geleden dat in Wolfsburg de eerste naoorlogse Volkswagen Kever werd gebouwd. Een belangrijke mijlpaal voor één van de meest iconische auto's ooit.

Op de puinhopen van Nazi-Duitsland werd in 1945 onder Brits bewind in Wolfsburg de Volkswagen-fabriek gereedgemaakt voor productie. De Britten zagen autoproductie in eerste instantie vooral als een goede manier om het Duitse volk aan het werk te zetten en het Britse leger mobieler te maken. In Wolfsburg werden de ontwerptekeningen van de KdF Wagen afgestoft en na enkele aanpassingen besloot men dat dit de auto moest worden die men er zou gaan bouwen.

Op 27 december 1945, deze week dus precies 75 jaar geleden, zag de eerste Volkswagen Typ 1 het levenslicht. De auto die jaren eerder al op kleine schaal werd gebouwd onder het Naziregime, maar vanwege de oorlog nooit in groten getale aan de man gebracht werd. De naoorlogse 'Kever' - zoals-ie uiteindelijk door Volkswagen zelf ook genoemd zou worden - was daarmee een feit. Men had toen vast nooit geloofd wat een razend succes het zou worden in de decennia die volgden. Nog tot begin deze eeuw werden in Mexico Kevers gebouwd. In Duitsland was de productie in 1978 'al' gestopt. Over het geheel gezien werden er ruim 20 miljoen Kevers gebouwd.

Eerder dit jaar stonden we al uitgebreid stil bij het naoorlogse begin van Volkswagen en hoe het de eerste jaren onder leiding van de Britten de Kever bouwde.